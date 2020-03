Sermersooq lukker alle kontorer

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 18. marts 2020 - 13:55

Beslutningen om at isolere Nuuk, fordi en ny person er konstateret smittet med coronavirus, får kommunen til at foretage drastiske skridt.

- Det vil sige, at borgerservice, socialservice, daginstitutioner og skoler er lukket. Der vil imidlertid fortsat være mulighed for nødpasning af børn til forældre, der varetager centrale samfundsopgaver. Hvis du er en af disse forældre, skal du kontakte ledelsen i dit barns institution, lyder meddelelsen fra kommunen.

Aflever dit barn samme sted

Kommunikationschef Lars Damkjær oplyser imidlertid, at alle skoler og daginstitutioner er åbne. Det vil sige, at de forældre, hvor begge har et kritisk og samfundsmæssigt vigtigt arbejde, skal aflevere sit barn eller børn de samme steder som hidtil.

Ordet lukning af samtlige skoler er dermed en sandhed med modifikationer. Der vil alle steder være et nødberedskab til at tage hånd om de børn, hvis forældre er ude i stand til at passe dem hjemme på grund af deres særlige rolle i samfundet.

Kommunen tilføjer:

- Der vil forsat være muligt at kontakte socialvagten på 366060 eller 555731 eller via mail på meeqqavut@sermersooq.gl