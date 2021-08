Sermersooq leder fortsat efter ny kommunaldirektør

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 24. august 2021 - 14:03

Hovedstadskommunen har endnu ikke fundet en afløser til tidligere kommunaldirektør Lars Møller Sørensen, der i juli fratrådte sin stilling efter gensidig aftale med kommunen.

Ved meldingen om fratrædelsesaftalerne mellem Lars Møller Sørensen og kommunen samt tidligere direktør for anlæg og miljø, Hans Henrik Winter Johansen oplyste parterne ikke baggrunden for fratrædelserne.

Nu ønsker ansættelsesudvalget i kommunen, der er ledet af konstitueret kommunaldirektør Marie Fleischer ”et bredere felt at vælge fra”. Derfor bliver kommunaldirektørstillingen i Sermersooq genopslået. Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Vigtigt valg

- Det er et vigtigt valg, hvem der skal stå i spidsen for administrationen, og vi har brug for flere valgmuligheder for at føle os sikre på, at vi vælger den rette, udtaler borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) på kommunens hjemmeside.

Ifølge stillingsopslaget skal den nye kommunaldirektør være en udadvendt og tillidsskabende leder, som kan skabe klarhed og tryghed i kommunens organisation. Vedkommende kan have erfaring med at navigere i en politisk styret organisation og have for øje at finde de bedste løsninger i et felt med mange forskellige synspunkter.

Stillingen til direktør for forvaltning for anlæg og miljø vil blive opslået på et senere tidspunkt, da den nye kommunaldirektør skal være med til at ansætte den nye direktør.