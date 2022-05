Sermersooq skal ud på lånemarkedet - og renterne er steget

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 24. maj 2022 - 11:45

På et ekstraordinært møde nikkede et flertal af kommunalbestyrelsen ja til en plan om at undersøge mulighederne for låne 1,25 milliarder kroner med henblik på at overtage en anlægsprojekterne i kommunens byudviklingsselskab Siorarsiorfik Nuuk City Development A/S (NCD).

Et dokument fra kommunens forvaltning viser, at det er et ærgerligt tidspunkt at skulle ud og låne et stort beløb, fordi renterne er stigende. Kommunalpolitikerne er dog nødt til at gribe ind, da NCD ellers vurderes at være på vej mod konkurs.

Partierne Inuit Ataqatigiit, Naleraq og Demokraatit godkendte planen, der også indebærer, at NCD skrottes som selvstændigt selskab.

NCD's omkring 1.000 boliger overdrages til Iserit, og kommunen overtager anlægsprojekter til omkring 1,1 milliarder kroner. Selskabets ledelse i form af direktør og vicedirektør er fratrådt, og nu stopper også selskabets bestyrelse.

Kan afdrages inden for budgettet

I et notat til byrødderne beskrives NCD's problemer i nærmere detaljer, ligesom notatet beskriver de økonomiske konsekvenser ved optagelse af det store lån.

Ifølge notatet vil et lån på 1,1 mia. kr. (lidt lavere end det vedtagne behov på 1,25 mia. kr.) til en rente på 3,5 procent over 30 år koste 67 millioner kroner om året at afdrage.

Tabel over hvad pengene skal bruges til. Kommuneqarfik Sermersooq

Det holder sig inden for det beløb, som kommunen har afsat i budgettet fra 2024 til at betale i husleje til NCD, som er på 74 millioner kroner.

Inden lånet kan optages, skal det dog godkendes af Naalakkersuisut.

Stigende renter koster millioner

Ifølge notatet er de stigende renter dog med til at presse økonomien i regnestykket:

- Da den lange rente på verdens kapitalmarkeder er steget ret hurtigt, jf. de toneangivende nationalbankers rentestigning, og konkret er det udmøntet på den danske realkreditfinansieringsmarked er renten steget fra 0,5% til 3,5% på meget kort tid, hvilket er en drastisk stigning i renteomkostninger.

Konkret påpeges det, at hvis et lån til opførelse af en stor skole i Nuuk i 2019 var blevet kurssikret, kunne kommunen havde sparet omkring 300 millioner kroner over 30 år:

- Dvs. at den manglende rente- og kurssikring på Nykredit lån på 450 mio. kr. vil årligt koste 10 mio. kr. ekstra i ydelse, hvilket over en 30-årig periode beløber sig til 300 mio. kr, står der i notatet.

Siumut vil have udarbejdet regnskab

Siumuts medlemmer af kommunalbestyrelsen ville ikke godkende planen, da de havde en række forbehold og ønskede planen stoppet midlertidig.

Ordfører Inga Dora. G. Markussen (S) krævede blandt andet, at yderligere dokumenter i sagen blev offentliggjort. Nogle af bilagene til beslutningen var ikke tilgængelige for offentligheden - ifølge kommunen på grund af at der står navne i dokumenterne.

Siumut-politikeren ønskede desuden, at der blev udarbejdet et regnskab for NCD frem til og med 23. maj af hensyn til overblikket over de økonomiske dispositioner, der er lavet i selskabet. Ifølge forvaltningens forslag bliver NCD formelt fusioneret ind i Iserit med virkning fra 1. januar i år.

Tidligere direktør har tavshedspligt

Derudover udtrykte Inga Dora G. Markussen utilfredhed med, at kommunalbestyrelsen ikke kunne få et klart svar på, hvorfor ledelsen i NCD er fratrådt.

Sermitsiaq.AG har været i kontakt med tidligere direktør i NCD Jens B. Frederiksen.

Han siger, at han ikke kan udtale sig om NCD´s situation, fordi han har indgået et forlig med NCD om sin fratrædelse, og det betyder, at han har tavshedspligt om forholdene.