Ny koalition rusker op i struktur: Ønsker egne omrejsende håndværkere

Thomas Munk Veirum Torsdag, 12. oktober 2023 - 07:45

En ny udvalgsstruktur skal støtte arbejdet med en række udfordringer i hovedstadskommunen. Det drejer sig eksempelvis om bistanden til sårbare børn og familier og dels kommunens udfordringer med at gennemføre anlægsopgaver uden for hovedstaden.

Det fremgår af at forslag, som den nye koalition i kommunalbestyrelsen bestående af IA og Demokraatit har fået optaget på et ekstraordinært møde.

Forslagets hovedpunkter er at sammenlægge de to udvalg for henholdsvis Børn og Familie samt Børn og Skole. De bliver til Udvalget for Børn, Familie og Skole.

Dernæst splittes Udvalget for Anlæg og Miljø op i to udvalg: Udvalget for Bosteder og Miljø samt Udvalget for Byudvikling og Anlæg.

Vil have egne omrejsende håndværkere

Med hensyn til Anlæg og Miljø så splittes udvalget op for blandt andet få mere gang i renovering og vedligehold i kommunens bygder, hvor kommunen oplever manglende interesse fra entreprenører i at byde på opgaverne.

Det nye udvalg for Bosteder og Miljø skal blandt andet derfor vurdere, om boligselskabet Iserits boliger i bygderne skal overdrages tilbage til kommunen. Manøvren vil ifølge politikerne øge chancen for fremdrift i opgaverne.

Konkret ansættes der en ekstra chef i forvaltningen til koordineering af opgaver, og så ønsker politikerne oprettet et omrejsende hold af eksempelvis tre håndværkere med ekspertise inden for tømrer-, vvs- og elektrikerfagene.

Etableringen af håndværkerholdet skal godkendes af Forbruger- og Konkurrencestyrrelsen.

Status quo ikke mulig

Sammenlægningen af "børne"-udvalgene sker ud fra et ønske om at styrke en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og familier.

Antallet af anbringelser af børn vidner om et betydeligt samfundsproblem, der kræver særlig opmærksomhed, lyder det fra de to partier i forslaget:

- Eftersom antallet af anbragte børn desværre ikke synes at falde, er det nødvendigt at ændre kurs. Vi mener ikke status quo er en mulighed, skriver IA og Demokraatit, der vil udarbejde helhedsorienterede strategier for at sikre alle børn i kommunen en tryg barndom.

Denne tilgang vil dog ikke gælde forvaltningerne, der fortsat vil være delt op i Børn og Skole og Børn og Familie.

Fokus på byudvikling

Den andet nye udvalg - Udvalget for Byudvikling og Anlæg - skal fokusere på udvikling og vækst i hovedstaden og kommunens øvrige byer, og det samlede planarbejde vil blive foretaget her blandt andet ved styring af kommunens nyligt oprettede Anlægs- og Renoveringsfond.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslaget om strukturændringerne og ikke mindst hvilke politikere der skal sidde i de nye udvalg på et møde 17. oktober.