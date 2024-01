Sermersooq klar med stort hotel-udbud

Thomas Munk Veirum Torsdag, 25. januar 2024 - 14:27

Først var placeringen udset til at huse et nationalgalleri, og den anerkendte arkitekt Bjarke Ingels tegnede vinderprojektet. Det blev dog ikke til noget - i hvert fald ikke for enden af vejen Tuapannguit i Nuuk, som det ellers var meningen.

Senere bød norske Hurtigruten ind med et projekt med et hotel, som skulle opføres på den centrale placering i forlængelse af Blok T.

Heller ikke dette projekt blev realiseret, men nu er Kommuneqarfik Sermersooq klar med et udbud på hotelbyggeri på grunden, oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Byggefeltet har en størrelse på omkring 11.000 m2 og kommunen skriver blandt andet om kravene til byggeriet:

- Området er placeret på et prominent sted i byen, og det forventes, at et nybyggeri skal udformes med høj arkitektonisk kvalitet og med respekt for de byhistoriske træk, men også som et selvstændigt signaturbyggeri.

For at opnå maksimum point skal et projekt rumme et hotel på over 3.000 m2, have mindst 200 m2 offentligt tilgængelige funktioner indeholdt i bygningskroppen samt rumme "bæredygtighedstiltag i anlæg og/eller drift."

Interesserede projektmagere kan indlevere projekter indtil 6. marts.