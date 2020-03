Sermersooq klar med hjælp til det lokale erhvervsliv

redaktionen Søndag, 22. marts 2020 - 11:48

Kommuneqarfik Sermersooq er nu klar med en økonomisk håndsrækning til det lokale erhvervsliv, der er hårdt presset på grund af coronavirussen.

- Jeg har bedt administrationen om at betale alle regninger fra private virksomheder øjeblikkeligt, i stedet for at vente på de normale betalingsfrister, netop for at sikrer at vore leverandører har penge i kasse i denne usikre tid, siger borgmester Charlotte Ludvigsen ifølge kommunens hjemmeside.

Kommuneqarfik Sermersooq har på nuværende tidspunkt betalt regninger for 41 millioner kroner før betalingsfristen, oplyses det.

Støtte til de lokale

For at hjælpe de lokale virksomheder er kommune, også begyndt at overveje hvilke opgaver der kan fremskyndes, for at skabe en øget omsætning lokalt.

- I den kommende tid vi sætte det vedligeholdsarbejde der er planlagt på vore institutioner, skoler an andre bygninger i gang. Arbejdet var først planlagt til senere på året eller til næste år, men for at støtte de lokale virksomheder sætter vi det i gang nu. Det vil give arbejder til en lang række af kommunes håndværksmester i en periode hvor der ellers er langt mellem ordrerne, lyder det fra Charlotte Ludvigsen.