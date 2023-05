Sermersooq finder ny direktør for anlæg og miljø

Kassaaluk Kristensen Mandag, 08. maj 2023 - 15:45

41-årig Søren Pedersen bliver ny direktør i forvaltning for anlæg og miljø i Kommuneqarfik Sermersooq fra 1. juni. Han kommer fra en stilling som afdelingschef for facilities og energi hos Tusass A/S, skriver Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

- Jeg glæder mig meget til at komme i gang med opgaven. Forvaltningens arbejde har så stor betydning for både dagligdagen og udviklingen i hele kommunen, så det er en utrolig spændende opgave at komme i gang med, siger Søren Pedersen.

LÆS OGSÅ: Ny direktør i NunaGreen: Glæder sig meget til at tiltræde stillingen

Han afløser dermed Hans Ulrik Skifte, der er udpeget som ny administrerende direktør i det nyoprettede selskab, NunaGreen.

Større skift i tre år

Søren Pedersen bliver dermed den anden nye direktør, der skal lede området siden tidligere direktør Hans Henrik Winter Johansen, blev fritstillet i 2021.

LÆS OGSÅ: To Sermersooq-direktører stopper

Ifølge Sermersooq er det et enigt ansættelsesudvalg, der har udpeget Søren Pedersen til stillingen.

- Søren har stor ledererfaring, og kender samtidig det tekniske område i Grønland indgående. Jeg er derfor sikker på, at han er det perfekte match til vores kommune, siger kommunaldirektør Ole Jakobsen.

- Jeg vil gå ydmygt til opgaven, og bruge de første måneder til at lære alle de dygtige medarbejdere i forvaltningen at kende, og sætte mig grundigt ind i problemstillinger vi arbejder med, siger Søren Pedersen.