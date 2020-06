Sermersooq fejrer nationaldagen digitalt

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 09. juni 2020 - 16:56

Der har ikke været nogen nye tilfælde af coronavirus i Nuuk siden marts. Men myndighederne maner fortsat til ekstra forsigtighed, da der med stor sandsynlighed vil komme nye tilfælde, når Grønland begynder sin gradvise åbning til omverdenen den 15. juni.

Derfor tager hovedstadskommunen sine forholdsregler i planlægningen af nationaldagen i år. Ligesom så mange andre arrangementer, bliver nationaldagen den 21. juni fejret digitalt, hvor borgerne skal være sammen - hver for sig.

- Programmet er tætpakket på nationaldagen i år, men du skal ikke tonse rundt for at kunne være med til det hele. I år sker det hele nemlig på Facebook ved hjælp af streaming, lyder det i en pressemeddelelse fra Kommuneqarfik Sermersooq.

Fortsat årlig sæljagt

Arrangementer som underholdning, musik og sæljagt vil alle blive streamet på kommunens facebookside.

Kommunen forklarer, at streamingen af nationaldagen sker for at overholde landslægeembedets anbefalinger om forsamlinger og dermed minimere risikoen for smitte med coronavirus.

- Det var med et tungt hjerte, vi besluttede at afholde nationaldagen digitalt. Jeg holder meget af at fejre dagen sammen med borgerne i kommunen. Nu glæder jeg mig til at fejre nationaldagen i fællesskab med alle borgerne i Sermersooq. For mig er det vigtigt, at nationaldagen er en dag, som vi alle kan fejre i fællesskab, siger borgmester Charlotte Ludvigsen (IA).

- Det skal være en tryg, sjov og festlig dag i fællesskab med dem, vi holder af. Med en digital løsning kan vi sikre, at vi rammer alle tre på en måde, hvor vi også overholder landslægeembedets anbefalinger, forklarer borgmester Charlotte Ludvigsen.

I går meddelte Kommune Kujalleq, at kommunen aflyser både indendørs og udendørs arrangementer i forbindelse med nationaldagen.