Sermersooq etablerer nødopholdssted

Kassaaluk Kristensen Fredag, 03. december 2021 - 15:38

Der er nu minusgrader i Nuuk efter flere dage med ustabilt vejr og temperaturer på omkring 2-5 grader.

Og det kan blive ekstra kritisk, hvis der sker endnu et større strømnedbrud i hovedstaden, hvor vandforsyning og varmeforsyningen bliver påvirket.

Derfor vælger Kommuneqarfik Sermersooq at etablere et nødopholdssted i Godthåbshallen, hvor borgere i nød kan søge ly og varme.

- Vores nødberedskab og nødopholdssted skal køre så længe, vi er i nødberedskab, fortæller kommunaldirektør Ole Jakobsen til Sermitsiaq.AG.

Her har borgere i nød mulighed for overnatning, mad og et bad.

De seneste par dage har Nuuk haft mere stabil strømforsyning efter flere dages ustabilitet. Men strømforsyningen kører nu på nødgeneratoren, hvor borgere opfordres til at spare på strømmen, så nødgeneratoren ikke sætter ud.

- Vi har vurderet, at det er nødvendigt at etablere et nødopholdssted, da strømforsyningen kan blive ustabil igen. Det er mest sikkert på den måde i tilfælde af endnu en nat uden strøm, nu hvor frostvejret er kommet, siger Ole Jakobsen.

Enkelte borgere fik hjælp

Kommuneqarfik Sermersooq er endnu i såkaldt nødberedskab for at kunne stå til rådighed for borgere, der skulle få brug for el, vand, varme og mad ved en strømafbrydelse. Hele byen blev lammet tirsdag, da elforsyningen brød ned mandag sen aften.

Kommunen har stået til rådighed for borgere, og meddelt, at borgere kan møde op på rådhuset for at få hjælp.

Kommunaldirektøren oplyser, at enkelte borgere har benyttet sig af muligheden.