Sermersooq skal have ekstra fagchef

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. november 2019 - 17:22

Børn og Skole er i dag opdelt i fire underafdelinger. Det har imidlertid vist sig, at Skole- og Dagtilbudsafdelingen er en for stor mundfuld for én leder, hvilket har medført, at man nu deler skole og daginstutions-området op i to.

Fem afdelinger

De fem underafdelinger kommer således til at bestå af følgende fra den 1. december:

Rådgivningscenter om Børn og Unge (Misi)

Sundhed og Fritidsafdeling

Skoleafdelingen

Dagtilbudsafdelingen

Stab (tidligere Administration og Økonomiafdeling)

Det påpeges, at et tværfagligt samarbejde videreføres, så der er fokus på de unges skift fra daginstitution til folkeskolen.