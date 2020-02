Sermersooq afgiver ansvaret for skilift

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 05. februar 2020 - 11:59

Flere måneders forhandlinger mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Fonden for Sisorarfiit er endt i et forslag, hvor kommunen ikke længere har en driftsaftale med Sisorarfiit, men derimod indgås en serviceaftale, hvor:

Al ansvar overdrages fra kommunen til Sisorarfiit

Bygning og udstyr sælges til Sisorarfiit

Fast budget over de næste fem år

Et låst beløb fra kommunen i perioden

Sisorarfiit skal selv vedligeholde bygninger og udstyr

Sisoararfiit kan gå i banken og få lånefinansieret evt. ny-indkøb

Hidtil har man kørt med en driftsaftale med kommunen, hvor kommunen ejer bygninger og udstyr. Hvor budgettet ikke er fast og hvert år afgøres af kommunalbestyrelsen, mens Sisorarfiit var ansvarlig for driften af skiliften. Desuden skulle større indkøb godkendes af politikerne.

Den nye konstruktion, som Udvalget for Børn og Skole skal tage stilling til, har fået fødselshjælp af Deloitte, der i sommeren 2019 blev bedt om at undersøge forskellige muligheder.

Store udfordringer

I sagsfremstillingen til politikerne fremgår det, at Fonden for Sisorarfiit ”i længere tid har haft store udfordringer med maskinernes vedligeholdelse”.

- Seneste sæson har vist, at Sisorarfiit havde store udfordringer med, at maskinerne har svært ved at overholde det serviceniveau, der ønskes fra kommunens side, skriver kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen i indstillingen.

For at få den nye aftale på plads har det været nødvendigt at hæve beløbet til skiliften.

Får 3,85 millioner kroner

Servicekontraktens økonomi udgør 3.850.000 årligt, fremgår det. Og pengene skal således bruges til blandt andet ny-indkøb og vedligeholdelse af bygningerne.

Afdelingen for Sundhed og Fritid har fået et budget på 3.200.000, så det medfører, at politikerne skal godkende en tillægsbevilling på 650.000 kroner, hvis man stemmer forslaget igennem.

Er det ikke en dyr aftale, når man i år overskrider budgettet med 650.000 kroner?

- Nej. Forklaringen er, at man skal se på kommunens omkostninger over flere år, hvor der indimellem er bevilget langt flere penge, fordi Sisorarfiit har haft behov for at indkøbe dyrt materiel, siger Lars Møller-Sørensen til Sermitsiaq.AG.

Slipper for bureaukrati

Han peger også på, at Sisorarfiit med en serviceaftale undgår at skulle igennem det kommunale bevillingssystem, før de kan foretage de nødvendige investeringer i materiel.

Kommunaldirektøren indstiller til udvalget, at sende sagen videre til endelig godkendelse ved Udvalg for Økonomi og Erhverv samt kommunalbestyrelsen.