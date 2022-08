Sermersooq advarer: Der sløses med fastspænding af gods

Redaktionen Mandag, 15. august 2022 - 09:50

Kommuneqarfik Sermersooq kommer med en løftet pegefinger til transport- og byggefirmaer samt private om at sikre deres gods ordentligt under transport i Nuuk.

Den løftede pegefinger kommer på baggrund af, at kommunens miljøafdeling i stigende grad har observeret vognlæs, der ikke er sikret ordentligt på lastbilernes lad med det resultat, at der bliver tabt gods under kørslen.

- Det er farligt for andre trafikanter og fodgængere, der kan blive ramt af godset, skriver kommunen.

Selve kontrollen og eventuel uddeling af bøder varetages af politiet, men kommunen skriver, at det er i alle trafikanters interesse, at alle, der transporterer gods, sørger for at sikre alt under transporten. Dette gælder også private i forbindelse med for eksempel flytning.

Godset skal være sikret ordentligt med net, stropper eller lignende, minder kommunen om.