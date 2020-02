Sensationelt kunstfund i Sisimiut

Redaktionen Lørdag, 15. februar 2020 - 15:25

Inûvdluarna 1932 og Kujanarssuaq! To værker, ingen anede eksisterede. Oveni købet i Grønland. Mere præcist i Sisimiut.

Det skriver AG.

Det er den berømte amerikanske forfatter og maler, Rockwell Kent, der har malet værkerne. Hver især kan de indbringe mellem 10.000 og 15.000 amerikanske dollars, svarende til omkring 100.000 kroner, er projektrådgiver Erik Torm fra Uummannaq Polar Institutes estimerede gæt.

Inûvdluarna 1932 af Rockwell Kent Rockwell Kent

Da værkerne er fundet i Sisimiut, er det også der den officielle fernisering har fundet sted, og kan ses på museet i Sisimiut indtil midten af marts.

Erik Torm troede og vidste ikke, at der fandtes originale malerier af Rockwell Kent i Grønland, indtil han en tilfældig dag for nogle år siden, er på besøg i Sisimiut Museum og snakker med museumsleder Marie Bønlykke Missuno om maleren.

- Hun siger, at hun tror, at der er et værk af ham i handelsbestyrerens gæstebog. Hun henter gæstebogen, og der er en helsides akvarel, der hedder Farvel 1932 på grønlandsk. Han har boet hos handelsbestyreren i Sisimiut på vej hjem efter hans første ophold i Illorsuit i 1932, og har lavet det akvarel i gæstebogen. Det er helt klart et originalt værk fra hans hånd, siger Erik Torm, der også kan oplyse, at man længe i Sisimiut har haft viden om det maleri, men ikke har lagt noget i det.

- I USA vidste de det slet ikke, så der hvor de er eksperter på ham, har de jo været vildt begejstret.

