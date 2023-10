Seniorforsker: Grønland skaber tvivl om sin rolle i beskyttelse og udvikling af Arktis

Redaktionen Lørdag, 21. oktober 2023 - 13:42

Grønland tager sig god tid til at skrive sin udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Men egentlig er der ikke nogen krav fra internationale organisationer om, at et land skal have en arktisk strategi, siger seniorforsker i Arktisk identitet, diplomati og sikkerhed i Dansk Institut for Internationale Studier, Ulrik Pram Gad.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Der findes ingen internationale krav eller regler om, at man skal have en arktisk strategi. Der er ikke nogen internationale organisationer som for eksempel FN, der stiller det som betingelse for medlemskab, siger Ulrik Pram Gad.

Men en arktisk strategi er en måde at melde sig ind i internationalt samarbejde, påpeger han.

- At have en arktisk strategi er først og fremmest et signal til de andre lande om, at man er interesseret i og optræder ansvarligt ved at være med til at forme Arktis som region i international politik. Man beskriver den vision man har for, hvordan Arktis skal beskyttes og udvikles - og hvordan staterne skal samarbejde om det, siger Ulrik Pram Gad.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: