Senfølge-indsats: Rejsehold fordobles i år

Fredag, 12. februar 2021 - 08:44

Socialstyrelsens omstruktureringer i slutningen af 2020 betyder en markant forøgelse i antallet af børne- og ungerejsehold samt voksenrejsehold, der behandler personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Socialstyrelsen har i 2021 sat mandskab sammen til tre børne- og ungerejsehold samt seks voksenrejsehold for senfølger af seksuelle overgreb i Grønland. Det er en forøgelse på to børne- og ungerejsehold og to voksenrejsehold i forhold til antallet i 2020, skriver Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen i et paragraf 37-svar til Demokraternes Inatsisartutgruppe.

Det ligger i tråd med en af de fokusområder, som det grønlandsk-dansk tværgående arbejde arbejder på.

Demokraatit har stillet en række spørgsmål vedrørende seksuelle overgreb, foranstaltning og behandlingsmuligheder for ofre.

Holdene skal øges endnu

Naalakkersuisoq for sociale anliggender oplyser i sit svar, at der fortsat er fokus på at øge rejseholdene i de kommende år.

- I forbindelse med det grønlandsk-danske tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland, initiativ 10, arbejder Socialstyrelsen på at øge rejseholdsaktiviteter i de næste år, så flere børn og unge får professionel hjælp i de byer og bygder, hvor børnene og de unge er bosat, oplyser hun.

Afdelingschef for borgerettet afdeling under socialstyrelsen, Lars Husted, har overfor Sermitsiaq.AG oplyst, at Kommuneqarfik Sermersooq har ønsket fokus på Nuuks børn og unge samt voksne i Tasiilaq i 2021. I Avannaata Kommunia skal der også være voksenrejsehold i Qaanaaq i år.

Pr. 4. januar 2021 har 14 byer haft tilknyttet et rejsehold. Den borgerrettede afdeling i socialstyrelsen regner med, at der vil være flere deligationer i år,i forhold til de forrige år.