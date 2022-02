Sendte 13.000 kroner til mulig svindler

Thomas Munk Veirum Mandag, 21. februar 2022 - 17:45

Man skal være varsom med kontakt med fremmede personer via de sociale medier - i hvert fald hvis vedkommende beder om penge.

Det har en borger måttet sande, efter at borgeren gennem flere måneder har overført penge til en person, som borgeren var blevet kontaktet af via Facebook.

Vagtchef Julie Senderovitz Bendtsen fortæller, at borgeren overførte pengene mod et løfte om senere at modtage et stort beløb retur, men i sidste uge slap tålmodigheden op og borgeren anmeldte sagen til politiet.

Fik venneanmodning på Facebook

- Pengene er overført gennem flere måneders korrespondance, og derfor synes den forurettede, at vedkommende var troværdig og overførte over 13.000 kroner over en længere periode, fortæller vagtchefen.

Hun fortæller videre, at borgeren blev kontaktet af den formodede svindler ved, at personen sendte en venneanmodning på Facebook, og derefter fortsatte korrespondancen mellem de to på beskedtjenesten Whatsapp.

- Vi har oprettet en bedragerisag på det, og umiddelbart indikerer oplysninger i sagen, at det er foregået mellem to personer her i Grønland.

Vagtchefen fortæller, at sagen efterforskes.