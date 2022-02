Vil sende soldater til udbryder-republikker: Verdensledere lover svar

Ritzau Tirsdag, 22. februar 2022 - 06:18

Flere ledere i den vestlige verden har reageret hurtigt på Ruslands beslutning om at anerkende de to udbryderrepublikker i det østlige Ukraine Lugansk og Donetsk som uafhængige.

Det opsigtsvækkende skridt fra Rusland blev taget mandag aften, hvor Ruslands præsident, Vladimir Putin, beordrede landets forsvarsministerium til at sende soldater til udbryderrepublikkerne Lugansk og Donetsk i det østlige Ukraine.

Ifølge den russiske regering skal soldaterne på en fredsbevarende mission.

Det fremgår ifølge Reuters af to dekreter, som Putin tidligere mandag underskrev for at anerkende de to udbryderrepublikker som uafhængige.

Uklart hvor stor en styrke Rusland sender

I dekreterne står der blandt andet, at anerkendelsen sker af hensyn til folkets vilje.

Det understreges også, at indsættelsen af soldater sker efter ønske fra lederne i Lugansk og Donetsk.

Det er uklart, hvor stor en styrke Rusland vil sende til de to udbryderrepublikker. Det vides heller ikke, hvornår russiske soldater eventuelt vil krydse grænsen til Østukraine, eller hvad deres præcise mission vil være.

Det russiske træk om at anerkende Lugansk og Donetsk er blevet mødt med fordømmelse fra store dele af den vestlige verden.

Her er et overblik over et udpluk af reaktionerne:

USA:

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, skriver på Twitter, at Putins beslutning kræver "et hurtigt og hårdt modsvar".

- Vi vil tage de nødvendige skridt i samarbejde med vores partnere, tilføjer han.

USA har allerede annonceret nye sanktioner, der vil forbyde amerikanere at handle i eller med nogen fra udbryderregionerne. Yderligere sanktioner mod Rusland vil blive offentliggjort tirsdag, lyder det.

Ukraine:

Præsident Volodimir Zelenskij siger i en tale, at Rusland krænker Ukraines suverænitet ved at anerkende udbryderrepublikkerne som uafhængige.

Han siger samtidig, at Ukraine ikke har tænkt sig at give afkald på Donetsk og Lugansk.

- Vi er ikke bange for noget eller nogen. Vi skylder ikke nogen noget, og vi vil ikke forære noget væk til nogen, siger han.

FN:

FN's generalsekretær, António Guterres, fordømmer Ruslands beslutning og kalder den en "krænkelse af Ukraines territoriale integritet og suverænitet".

Frankrig:

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, fordømmer også Ruslands beslutning.

- Han (Macron) kræver, at der skal afholdes et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd, og at der skal vedtages målrettede europæiske sanktioner, lyder det i en erklæring fra Macrons kontor.

Storbritannien:

Premierminister Boris Johnson kalder Putins beslutning en "grov krænkelse af Ukraines suverænitet og integritet".

Han tilføjer, at en "meget robust pakke af sanktioner" vil blive vedtaget, "i det sekund en russisk skospids" træder ind over grænsen til Ukraine.

Tyskland:

Den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, beskylder regeringen i Moskva for at have brudt Minsk-aftalen, der blev underskrevet i 2015.

- Med beslutningen har Rusland brudt alle sine løfter til verdenssamfundet, siger hun.

Nato:

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, fordømmer også den russiske beslutning. Han frygter, at landet vil udnytte situationen til at skabe et påskud for at invadere Ukraine.

- Moskva fortsætter med at smide brænde på bålet i konflikten i det østlige Ukraine ved give separatisterne finansiel og militær støtte. Landet forsøger også på ny at skabe et påskud for at invadere Ukraine.

EU:

Ursula von der Leyen og Charles Michel, der er EU's to mest fremtrædende ledere, har delt den samme udtalelse på Twitter.

De fordømmer Putins træk som "en grov krænkelse af international lov". Begge tilføjer, at "EU og dets partnere vil reagere med sammenhold, hårdhed og beslutsomhed i solidaritet med Ukraine".

Rusland:

Ruslands FN-ambassadør, Vassilij Nebenzia, siger på et møde i FN's Sikkerhedsråd, at Vesten skal "tænke sig godt om" og ikke forværre situationen i Ukraine.

Ambassadøren lover, at Rusland ikke vil tillade et "nyt blodbad" i Donbass – regionen, hvor Lugansk og Donetsk ligger.

Kilder: AFP og Reuters.

