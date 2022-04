Sen valgkamp og højere pensionsalder har svækket Macron

Ritzau/Reuters Søndag, 10. april 2022 - 09:48

Søndag skal det første slag stå i det franske præsidentvalg, hvor 12 kandidater kæmper om at blive landets øverste leder.

Indtil for bare få uger siden pegede meningsmålinger på en komfortabel sejr til præsident Emmanuel Macron. Men nu udgør Marine Le Pen en uventet trussel for præsidentens håb om at blive genvalgt.

Tidligere blev han blandt andet styrket af sit aktive diplomati i forhold til Ukraine og et stærkt økonomisk opsving.

Men flere faktorer har svækket Macrons popularitet. Han kom sent ind i valgkampen og har kun afholdt ét stort vælgermøde, og så har hans fokus ligget på den upopulære plan om en højere pensionsalder.

Derudover har Frankrig ligesom andre lande oplevet en stigende inflation.

Derimod er det lysnet for Marine Le Pen, der er med til at repræsentere den yderste højrefløj. Det er tredje gang, hun stiller op for at blive fransk præsident.

Hun har turneret sikkert rundt i Frankrig og er blandt andet blevet styrket af, at der har været et stort fald i støtten til rivalen Eric Zemmour.

- Vi er klar. Og franskmændene er med os, sagde Le Pen til jublende tilhængere ved et vælgermøde torsdag.

Imens har Emmanuel Macron brugt de sidste dage af sin valgkamp på at forsøge at pointere, at rivalens program ikke har ændret sig på trods af hendes forsøg på at moderere sit og partiets image.

Over for avisen Le Parisien har han blandt andet kaldt det for et "racistisk program, der har til formål at splitte samfundet og er meget brutalt".

Le Pen har afvist anklager om racisme. Hun hævder, at hendes politik vil gavne alle franskmænd uafhængigt af deres baggrund.

Skulle de to kandidater gå videre til anden valgrunde, står Macron samtidig over for et problem.

Mange venstreorienterede vælgere har nemlig ikke planer om, at de vil stemme på præsidenten alene for at holde Le Pen væk fra magten, som det ellers var tilfældet ved valget i 2017. Her endte Macron som bekendt med at stå som sejrherren.

- Marine Le Pen har aldrig været så tæt på at vinde et præsidentvalg, siger Jean-Daniel Levy fra analyseinstituttet Harris Interactive.

Medmindre en af de 12 kandidater får over halvdelen af stemmerne i den første runde, går de to kandidater, der får flest stemmer, videre til anden valgrunde 24. april.

Her afgør fordelingen af stemmer således, hvem der bliver præsident.

/ritzau/Reuters