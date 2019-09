Seminarium opretter uddannelse i Tasiilaq

Redaktionen Tirsdag, 24. september 2019 - 09:50

13 personer fra Tasiilaq har søgt ind på uddannelsen, og den store interesse får seminariet til at placere uddannelsen i byen.

Generelt mangler der faglært personale inden for dagtilbudsområdet i hele Grønland og specielt i bygder og ydre distrikter, tidligere har der været hold i Upernavik, Tasiilaq, Derfor oprettes dagtilbudsmedhjælperuddannelsen denne gang der hvor der er flest ansøgerne i Tasiilaq, oplyses det i en pressemeddelelse fra Socialpædagogisk Seminarium.

Uddannelsen retter sig mod ufaglært personale som i dag arbejder inden for dagtilbudsordningen eller som gerne vil tage uddannelsen for at arbejde med børn. Arbejdet med børn er ansvarsfuldt og krævende, og når der er tale om at arbejde med andres børn i en kommunal institution eller i kommunen som dagplejer, er dette et stort ansvar. Det kræver samarbejde og løbende dialog med forældre, kollegaer, arbejdsgiver og offentlige myndigheder. Det pædagogiske arbejde kræver viden om normal og afvigende adfærd og alsidige kompetence til at skabe og bevare de gode relationer til børn, unge og voksne.

Uddannelsen forløber over ni måneder, hvor undervisningen er modulopbygget.