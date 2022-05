Seminar om forebyggelse af vold

redaktion Onsdag, 18. maj 2022 - 17:45

Departementet for Finanser og Ligestilling afholder et vestnordisk seminar om kønsrelateret vold og vold i nære relationer.

Seminarets hovedmål er, at de Nordiske lande skal udveksle, dele erfaringer og opbygge viden om emnet, med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af vold i samfundet, og sker 31. maj i Hotel Hans Egedes konferencelokale i Nuuk.

Ikke faldende

- Kønsrelateret vold og vold i nære relationer giver dybe psykiske og fysiske skader hos de enkelte. Samtidigt ved vi, at børn der er vidne til vold i hjemmet også skades voldsomt og tager en grundlæggende utryghed med sig videre i livet. Jeg ser derfor frem til at afholde et seminar der samler nordens befolkninger så vi sammen kan dele erfaringer med bekæmpelse af vold. For det er en skamplet på os alle, at volden ikke er faldende, men har været voksende de seneste par år, siger naalakkersuisoq for ligestilling Naaja H. Nathanielsen (IA).

Fornyet handling

Seminaret skal bidrage til nye perspektiver og øget viden, dels om bevæggrunde til vold og dels om metoder til bekæmpelse af volden.

- Dette er med henblik på, at fagpersoner, behandlere, der er i kontakt med voldsmænd og ofre, samt beslutningstagere og politikere får et nyt og mere nuanceret billede af problematikken om vold og vold i nære relationer. Det er et ønske om at danne grundlag for det videre arbejde, diskussioner og fornyet handling, lyder det.