Selvstyrets hjemmeside er under opbygning

Merete Lindstrøm Torsdag, 21. april 2022 - 14:52

Der kommer til at gå måneder før Selvstyrets hjemmeside er tilbage til normalen igen efter det voldsomme cyber-angreb i marts, hvor udefrakommende forsøgte at skaffe sig adgang til informationer via selvstyrets servere.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut: It-problemer skyldes alvorligt cyberangreb

Det oplyser kommunikationschef i formandens departement, Irene Jeppson til Sermitsiaq.AG.

- På grund af travlhed og underbemanding forventer vi, at der kan gå måneder før alt er på det normale igen.

Kan søge information på mail og tlf

Digitaliseringsstyrelsen er stadig travlt beskæftiget med efterdønningerne fra cyber-angrebet og er også i gang med at kigge på den nye hjemmeside. Derfor kan man fortsat opleve problemer med at finde ønskede informationer på hjemmesiden.

- Vi beklager selvfølgelig, at borgerne ikke kan finde forskellige informationer på hjemmesiden og derfor skal man kontakte den myndighed man søger informationer om – enten telefonisk eller på mail. Vi vil gøre alt for at hjælpe så godt vi kan.

LÆS OGSÅ: Sikkerhedsbrud fører til blokering af kommunikation ud af landet

Det har hele tiden været planen, at Selvstyrets gamle hjemmeside skulle erstattes med en ny hjemmeside i år, men cyber-angrebet, betød som bekendt, at hjemmesiden blev lukket helt ned med øjeblikkelig virkning. Nu er arbejdet med at få den nye side helt på plads altså i gang.