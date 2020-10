Selvstyret: Ingen hjemmearbejde i karantæneperiode

Merete Lindstrøm Fredag, 02. oktober 2020 - 15:03

Fra den 24. september frarådes alle unødvendige rejser ind og ud af landet. Unødvendige rejser omfatter:

Ferierejser

Forretningsrejser som ikke er forretningskritiske

Forretningsrejser hvor formålet kan opnås via telefon eller videokonference

Det sker efter at smittetrykket i Danmark er steget markant.

Beslutningen om at foretage en rejse ligger hos den enkelte borger, virksomhed og myndighed, står der på nun.gl

Skal bruge ferie på karantæne

Selvstyret bakker denne anbefaling op med et krav om, at de ansatte selv skal betale for ferie under karantæneperioden, efter de kommer hjem fra en rejse.

I den nyeste bekendtgørelse om rejserestriktioner kræves det at man går i karantæne indtil en retest tidligst efter fem dage eller i 14 dage, hvis man ikke retestes.

- Karantæneperioden ved hjemkomst for ansatte, der vælger at tage på ferie fra og med den 2. oktober sker på egen regning. For at stille alle ansatte ens gælder dette for alle og kan ikke erstattes af hjemmearbejde, lyder det i en meddelelse til Selvstyrets ansatte.

I foråret, da der var indført karantæneregler, kunne medarbejdere med mulighed for at udføre deres opgaver hjemmefra gøre det under karantænen.

Vil ikke forskelsbehandle

Men problemet er ifølge departementschef i Formandens departement, at det ender i forskelsbehandling af medarbejderne.

- Erfaringerne fra foråret er, at vi gjorde forskel på medarbejderne, da det ikke er alle, der kan arbejde hjemmefra. Det betød at nogle selv skulle betale og nogle skulle ikke, siger Hans-Peder Barlach Christensen.

Han understreger, at medarbejderne har mulighed for at få refunderet deres planlagte flybilletter hos Air Greenland for deres allerede planlagte rejser og har forståelse for, at det kan være frustrerende at aflyse en ferie.

- Ja det er brandærgerligt, men en pandemi er jo, som den er. Derfor anbefaler vi, at man undgår alle unødvendige rejser for at mindske risikoen for smitte her i landet, siger han.