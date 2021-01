Selvstyret tilbagekalder dispensationer

Merete Lindstrøm Tirsdag, 05. januar 2021 - 14:39

Selvstyrets coronasekretariat tilbagekalder pr. 1. januar 2021 alle dispensationer fra karantæneperioden, der gælder ved ankomst i Grønland. Dette skyldes det stigende smittetryk i Danmark og resten af verdenen, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Coronasekretariatet i Grønland har vurderet, at risikoen for udbredelse af smitte er for stor, hvis der gives dispensation fra afholdelsen af karantænen. Dette vil også kunne medføre, at det kommende vaccinationsprogram vil blive sværere at gennemføre, lyder begrundelsen.

Der vil i enkelte tilfælde være mulighed for at ansøge om en dispensation på ny, men det vil formodentligt ske under væsentligt strammere forudsætninger, oplyses det.

Fornyet ansøgning skal sendes til corona@nanoq.gl.

Mandag blev en sundhedsmedarbejder i Aasiaat testet positiv for corona.

Personen havde ganske kortvarig kontakt til nogle få ansatte på sygehuset i Aasiaat i forbindelse med sin ankomst, men landslægen vurderede, at risikoen for samfundssmitte er lav.