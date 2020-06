Selvstyret vil overtage kontrollen med luftrummet over Grønland

redaktionen Tirsdag, 30. juni 2020 - 10:04

Ifølge den nye koalitionsaftale »Vækst, stabilitet og tryghed« skal de tre koalitionspartier Siumut, Demokraatit og Nunatta Qitornai »se på mulighederne for at overtage ansvaret for lufttrafikken, vejrmelding og beredskab fra staten«, skriver Sermitsiaq.

Centralt i denne analyse af konsekvenserne ved de nye overtagelser står Naalakkersuisuts medlem for boliger og infrastruktur Karl Frederik Danielsen.

Mange aktører i luften

– Det er tunge ansvarsområder med stor betydning for Grønland, og derfor skal den politiske beslutning om overtagelserne ske på et oplyst grundlag. Der er jo ikke tale om en hjemtagning, men om en opbygning helt fra bunden af nye opgaver, som vi ikke tidligere har løst i Grønland, siger Karl Frederik Danielsen til Sermitsiaq.

Luftrummet over Grønland er kompliceret stof med mange aktører fra flere lande, og det er et område, som er underlagt stærk international regulering.

Det er gratis at overflyve Grønland under 19.500 fod. Omkostningerne i forbindelse med styringen af lufttrafikken i luftrummet under 19.500 fod er alene finansieret af staten, og udgifterne er fordelt på de to statsejede institutioner Naviair og Danmarks Meteorologiske Institut DMI.

