Selvstyret opdaterer om corona lørdag

Merete Lindstrøm Lørdag, 29. maj 2021 - 13:05

Der er pressemøde klokken 14.00, hvor repræsentanter fra myndighederne vil opdatere omkring coronatiuationen i Nuuk.

I løbet af ugen er der blevet fundet seks smittede ved test – to af dem ved retest fem dage efter indrejse til Grønland.

Alle seks personer arbejder for samme store erhvervsvirksomhed, og indtil nu tyder intet på at smittet er spredt ud blandt resten af samfundet, oplyser landslægen lørdag.

Han understreger dog, at det er for tidligt at være helt sikker endnu. Derfor opfordres alle til stor forsigtighed og til at overholde retningslinjer for hygiejne og afstand.

Gældende restriktioner

Fra og med fredag til og med mandag d. 31/5, gælder følgende restriktioner i Nuuk: