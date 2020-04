Selvstyret øger hjælpen til erhvervslivet

Redaktionen Torsdag, 23. april 2020 - 11:46

Naalakkersuisut har efter drøftelse med arbejdsmarkedets parter besluttet fremadrettet at hæve lønkompensationen for de ansatte, som virksomhederne vælger at hjemsende fremfor at afskedige.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked Jess Svane udtaler i den forbindelse:

- Når vi sammen med arbejdsmarkedets parter har besluttet at hæve lønkompensationen fra 75 pct. til 90 pct. betyder det, at virksomhederne får lettere ved at fastholde deres ansatte igennem COVID-19 perioden.

Vil undgå flere arbejdsløse

Hjælpepakken til arbejdstagere – også kaldet ”Arbejdsmarkedspakken” – giver virksomheder mulighed for at ansøge om lønkompensation for de medarbejdere, som de er nødt til at sende hjem som følge af COVID-19 situationen.

Frem til i dag har lønkompensationen været på 75 pct. af medarbejderens løn, dog maksimalt 20.190 kr. pr. medarbejder om måneden. Med Naalakkersuisuts beslutning, vil lønkompensationen fra og med i dag være på 90 pct. af medarbejderens løn, dog fortsat maksimalt 20.190 kr. pr. medarbejder.

Stor efterspørgsel på økonomisk hjælp

Naalakkersuisut oplyser, at der fortsat er stor efterspørgsel på hjælpepakkerne til understøttelse af erhvervslivet, herunder muligheden for lønkompensation.

- Dermed kan vi forhåbentlig understøtte, at flere arbejdstagere forbliver i beskæftigelse fremfor at blive fyret til ledighed. Det er Naalakkersuisut godt tilfreds med. Det styrker sikkerhedsnettet under befolkningen, fordi færre familier vil opleve den usikkerhed det er, når en forsørger mister sit job, udtaler Jess Svane.