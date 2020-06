Selvstyret har købt flyvninger for 88 millioner

Merete Lindstrøm Tirsdag, 16. juni 2020 - 14:03

Pele Broberg (PN) har i et paragraf 37 spørgsmål spurgt om, hvor mange penge Air Greenland har modtaget fra landskassen, som følge af deres kontrakter med Naalakkersuisut under situationen med Covid-19.

Der er til besvarelsen indhentet bidrag fra Departementet for Sundhed, oplyser Selvstyret.

- Bidraget er indhentet d. 2. juni 2020: Der er den 2. juni 2020 konteret fakturaer for 88,7 mio. kroner vedrørende nødbeflyvningsaftalerne, som er blevet indgået med Air Greenland som følge af Covid-19, lyder svaret.

Kunne det være billigere?

Pele Broberg har stillet spørgsmålet, fordi han mener, det kunne være gjort billigere.

- Det er ærgerligt, at Naalakkersuisut ikke har tænkt ud af boksen og undersøgt om andre firmaer kunne flyve billigere fra Danmark til Grønland i disse tider, siger Pele Broberg til Sermitsiaq.AG.

Ud over spørgsmålet om, hvor mange penge Selvstyret har brugt, har Pele Broberg ønsket at få svar på, hvor mange passagerer der har ønsket at refundere deres billetter på grund af coronasituationen, og hvor meget det har kostet Air Greenland. Det kan Selvstyret dog ikke svare på med begrundelsen:

- Der spørges ind til et kommercielt anliggende mellem Air Greenland og deres kunder. Naalakkersuisut kan derfor ikke svare på spørgsmålet.

Flyselskaber skal søge om tilladelse i Danmark

Pele Broberg ønsker også at få belyst, hvorvidt man overvejer at åbne op for, at andre flyselskaber kan flyve til og fra Grønland i fremtiden.

Her henvises der i svaret til, at det kræver en koncession og tilhørende rutetilladelser at beflyve Grønland, som man skal ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i Danmark om, da luftfartsområdet ikke er hjemtaget.

- Grønlands Selvstyre er høringspart i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sagsbehandling af ansøgninger grundet de potentielle politiske og økonomiske konsekvenser, en tilladelse giver, lyder det i svaret.