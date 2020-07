Selvstyret klarer sig endnu uden at gældsætte sig

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 07. juli 2020 - 15:04

En opgørelse over Landskassens gæld pr 25. juni viser, at den kun udgør 131 millioner kroner. Dermed har det endnu ikke været nødvendigt at optage nye lån i udlandet som følge af coronakrisen og de hjælpepakker, der blev etableret for at hjælpe erhvervslivet.

Det fremgår af et paragraf 37 svar fra Vittus Qujaukitsoq til IA’s Aqqaluaq B. Egede.

Departementschef Nikolai S. Christensen fra finansdepartementet oplyser over for Sermitsiaq.AG, at det langt fra er gået så skidt for den grønlandske økonomi, som det var frygtet tilbage i marts, da man måtte lukke for hoteller, restauranter etc. på grund af coronasmitten i Nuuk.

Afmatningen ikke som frygtet

- Afmatningen i den grønlandske økonomi har været mindre end frygtet. Via a-skatteafregningen med kommunerne kan vi se, at beskæftigelsen ikke er påvirket i en grad, som vi frygtede, oplyser Nikolai S. Christensen.

Det er positive toner, men en stor usikkerhed om økonomien hersker dog fortsat, og det kan blive nødvendigt at optage landskasse-lån senere på året.

Departementschefen understreger nemlig, at det er ufatteligt svært at spå om, hvordan den grønlandske økonomi vil lande for året som helhed. Usikkerheden gælder turist-erhvervet der netop nu er inde i højsæsonen.

Kan indlandsturismen opveje faldet fra de manglende udenlandske turister? Det er et af de store spørgsmål. Desuden er det uvist, om de langt lavere rejepriser og tilbagegangen i torskeeksporten vil ændre sig til det positive senere på året.

Mindre provenu fra fiskeriet i 2019

Provenuet fra ressourceafgifterne i fiskeriet er fra 2012 steget fra 60,3 millioner kroner til 405,3 millioner kroner i 2019. Rekordåret var 2018, hvor Landskassen fik 425,7 millioner ind i ressourcerenteafgifter i fiskeriet. Årsagen til at man sidste år fik 20 millioner kroner mindre ind i afgifter skyldes et fejlslagen makrelfiskeriet, der i 2019 kun leverede 13,2 millioner kroner til Landskassen. Året før var beløbet oppe på knap 40 millioner kroner.

Hvis det skulle gå helt galt med Selvstyrets økonomi, har finansudvalget for flere måneder siden godkendt, at Naalakkersuisut kan optage et milliardstort udlandslån.

De selvstyreejede virksomheder har sammenlagt en gæld på 4,57 milliarder, der især dækker over investeringer i nye trawlere og containerskibe til henholdsvis Royal Greenland og Royal Arctic Line.