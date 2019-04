Selvstyret kendte flygtningesag i mere end to år

Walter Turnowsky Fredag, 26. april 2019 - 07:49

Det skabte stor opmærksomhed, da Sermitsiaq.AG den 17. april kunne oplyse, at Grønland havde modtaget den første flygtning nogensinde.

Oplysningen kom nemlig som en stor overraskelse for offentligheden.

Nu kan Sermitsiaq.AG afsløre, at Selvstyret har kendt til sagen siden september 2016 og faktisk være direkte involveret i behandlingen af den.

Alligevel har man valgt at fortie denne oplysning for både den brede offentlighed og politikerne i Inatsisartut.

Selvstyret repræsenteret i flygtningenævn

Derfor modtog Grønland kort før påske den første flygtning i landets historie, uden at der havde været en politisk debat om spørgsmålet.

Der er tale om en østeuropæisk mand i 30'erne med en universitetsuddannelse.

Afgørelsen om at tildele manden humanitær opholdstilladelse blev truffet af et særligt Flygtningenævn i Grønland, hvor Naalakkersuisut har indstillet et af medlemmerne. Der er tale om en embedsmand i Selvstyret.

De øvrige medlemmer er indstillet af danske myndigheder og organisationer. Formanden er en landsdommer indstillet af Den danske Dommerforening.

Den fremgår af en aktindsigt, som Sermitsiaq.AG er kommet i besiddelse af, at det er den konkrete sag, der fører til, at man overhovedet nedsætter Flygtningenævnet i Grønland. Flygtningenævnet i Grønland har indtil videre kun behandlet denne ene sag.

Søger asyl i Nuuk

Sagen starter med, at den pågældende rejser til Grønland i 2012. Herefter søger han asyl på politistationen i Nuuk.

Da udlændingeområdet fortsat er dansk ansvar, behandles sagen af Udlændingestyrelsen i Danmark. Her giver man manden afslag på asyl i 2013.

Herefter overgår sagen til Flygtningenævnet. Nævnet kan dog ikke behandle sagen, da den skal behandles efter en lov, der er sat i kraft ved kongelig anordning 23. februar 2001. Den beskriver, hvordan Flygtningenævnet i Grønland skal sammensættes, og fastlægger dermed også, at Selvstyret skal indstille et af medlemmerne. De øvrige medlemmer indstilles af Dansk Flygtningehjælp, fra Advokatrådet i Danmark samt fra udenrigsministeren. Formanden skal være en landsdommer, næstformanden en dommer.

Flygtningenævn i Grønland udpeges

Der går en rum tid med at få afklaret disse spørgsmål, men i august 2016 anmoder Flygtningenævnet Integrationsministeriet om, at beskikke medlemmer til Flygtningenævnet i Grønland. Der går yderligere en rum tid inden Selvstyret og de øvrige parter får indstillet medlemmerne til Flygtningenævnet i Grønland, men i november 2017 kommer det på plads.

Søger humanitær opholdstilladelse

På et tidspunkt i 2017 søger manden i 30'erne så om humanitær opholdstilladelse. Mens hele sagen har kørt, har han været pålagt at opholde sig i Danmark.

- X (Navn er anonymiseret, red.) har til støtte for ansøgningen om humanitær opholdstilladelse bl.a. anført, at Udlændingestyrelsen har begået fejl i behandlingen af hans asylsag, at han er i en speciel situation, og at han har haft processuelt ophold i Danmark i (udeladt, red.) år, fremgår det af papirer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

- Derudover har (han, red.) henvist til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 6, om retten til retfærdig rettergang.

Da der er tale om personfølsomme oplysninger, må Flygtningenævnet ikke udtale sig om den konkrete sag.