Selvstyret holder hånden under Mittarfeqarfiit

Merete Lindstrøm Onsdag, 29. april 2020 - 14:00

Konsekvenserne ved coronakrisen begynder at vise sig rundt omkring i erhvervslivet. For Mittarfeqarfiit er konsekvensen til at mærke over, at der ikke har været nogen normale flyvninger i en måned, og at flytrafikken fortsat er på meget lavt blus.

Naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq, oplyste tirsdag, at Mittarfeqarfiit er den første af de nettostyrede virksomheder, som har fået en økonomisk håndsrækning fra Selvstyret på grund af coronasituationen. Det er sket ved, at lånerammen, eller den såkaldte trækningsret, som virksomheden ifølge finansloven har hos Selvstyret, er blevet forhøjet til det dobbelte fra 100 millioner til 200 millioner kroner.

- Det betyder, at vi ikke har været ude og fyre medarbejdere, og at vi heller ikke har tænkt os at gøre det, siger administrerende direktør i Mittarfeqarfiit, Henrik Estrup.

Mittarfeqarfiit oplyser til Sermitsiaq.AG, at de på lige fod med andre virksomheder i Grønland har fået udskudt indbetaling af A-skat indtil juni. Det, samt den forhøjede låneramme betyder, at virksomheden løbende kan styrke sin likviditet, som et supplement til den manglende omsætning, på baggrund af begrænsede flyvninger.

Skære ned hvor det er muligt

Derudover forsøger Mittarfeqarfiit med andre midler at sætte tæring efter næring.

- Vi har indført ansættelsesstop, hvilket betyder, at alle ny ansættelser skal gå igennem direktionen. Vi har desuden udskudt en række investeringer, der ikke har indflydelse på sikkerheden, lyder det fra direktøren.

Mittarfeqarfiit har også sat alle ikke lovpligtige uddannelser på stand by.