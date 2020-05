Selvstyret til frustrerede borgere: Hold ferie i Grønland

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 01. maj 2020 - 17:33

Sermitsiaq.AG har modtaget mange henvendelser fra frustrerede borgere, der er i tvivl om, hvad de må, og hvad der er fornuftigt i forhold til sommerferieplanlægningen.

Coronastabens kommunikationsansvarlige oplyser følgende til Sermitsiaq.AG:

- Lige nu er det ikke muligt at besvare dine spørgsmål fyldestgørende, da arbejdet pågår. Strategien for åbning af indrejse til Grønland er under udarbejdelse, hvorefter den skal godkendes politisk. Så snart dette er sket, vil strategien naturligvis offentliggøres, oplyser Katrine Nathanielsen fra coronastaben.

Sommerferien er lige om hjørnet. Hvordan skal man forholde sig?

- Dette vil indgå i strategien for åbning af landet. Men Selvstyret opfordrer allerede nu, at man planlægger at holde sin sommerferie i Grønland, oplyser hun.

Samme opfordring har Visit Greenland meldt ud medio april.

Flyforbuddet ud af landet til Danmark er indtil videre gældende til udgangen af maj.

LÆS OGSÅ: Corona: Lærerne er endt i ferieklemme

Vurderingen er, at Naalakkersuisut næppe vil offentliggøre sin åbningsstrategi før den 10. maj, som er den dato, som danske statsminister Mette Frederiksen har sat, før man vil komme med nye åbningstiltag.

Naalakkersuisut vil sandsynligvis gerne afvente, hvad man gør i Danmark, før man træffer de endelige beslutninger gældende for Grønland.