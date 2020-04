Selvstyret forbereder nødeksamener

Merete Lindstrøm Fredag, 03. april 2020 - 15:19

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke arbejder lige nu på et bekendtgørelsesudkast om nødundervisning. Med den nye bekendtgørelse vil det blive muligt eventuelt at fravige eller supplere bestemmelser om prøver og eksamener i den kommende tid, hvis det bliver nødvendigt på grund af coronasituationen. Det oplyser Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke til Sermitsiaq.AG.

- Lige nu er det for tidligt at sige, om prøver og eksamener kan afholdes normalt, eller om de skal afholdes på anden vis eller udskydes. Vi kan ikke vide, hvad der sker den kommende tid, og hvordan coronasituationen udvikler sig, lyder det fra departementet.

Forskellelige løsninger på uddannelserne

Med den nye lovgivning, som Inatsisartut vedtog i onsdags, er det blevet muligt at lovgive på området og tilpasse prøver og eksamener til de enkelte uddannelsesområders behov.

- Der vil blive taget stilling til situationen for hvert uddannelsesområde, da de forskellige uddannelser har forskellig praksis, indhold og muligheder, oplyser departementet.

Med den nye lovgivning kan Naalakkersuisut vedtage en bekendtgørelse om nødundervisning, der sikrer rammerne for den kommende periode på uddannelsesområdet. Det vil blive brugt til at sikre, at børn og unge kommer bedst muligt uddannelsesmæssigt ud af den nuværende situation, som coronakrisen er skyld i, understreger departementet:

- Det er en prioritet, at så mange uddannelsesforløb som muligt fortsætter og gennemføres som planlagt for dermed at minimere skadesvirkninger for elever og studerende, oplyser departementet.