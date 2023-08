Selvstyret fastfryser huslejen i 2024

Redaktionen Fredag, 11. august 2023 - 15:15

Selvstyrets boligselskab Ini A/S arbejder for tiden med boligafdelingernes budgetter for 2024.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Budgetterne skal ifølge lovgivningen være i balance, men dette lovkrav lever en række boligafdelinger ikke op til. Gabet mellem indtægter og udgifter i 2024 er foreløbigt opgjort til 10,8 millioner kroner, som skal anvendes til akut vedligehold for at holde boligerne beboelige og til at dække manglende huslejeindtægter i forbindelse med tomgang (perioden hvor boliger står tomme på grund af manglende midler til istandsættelse eller til- og fraflytninger).

En løsning på de manglende indtægter er højere huslejer, og den daværende naalakkersuisoq for boliger Naaja H. Nathanielsen varslede i september 2021 en huslejestigning fra 1. januar 2022 – og en årlig pristalsregulering af huslejen fra 1. januar 2023.

Huslejen og de samlede boligudgifter Lejerne i selvstyrets og de fleste kommunale boliger får hver måned en regning fra Boligselskabet Ini A/S, der typisk består af seks dele, som udgør de samlede boligudgifter: Huslejen som driftsbidrag til boligafdelingen. Kapitalafkastet til selvstyret som bygningsejeren. Administrationsgebyret til Ini A/S. Aconto betaling for varme til Nukissiorfiit. Aconto betaling for vand til Nukissiorfiit. Opkrævningsgebyr Nukissiorfiit sender en separat regning på el-forbruget. For lejeren er det bundlinjen, som tæller, men det er kun huslejen som driftsbidrag til boligafdelingen, og ikke den samlede boligudgift, som vil stige ved en huslejeforhøjelse.



Det skabte imidlertid så megen spektakel i koalitionen med Inuit Ataqatigiit og Naleraq, at de to forslag blev trukket tilbage. I stedet blev boligafdelingernes underskud i 2022 dækket af landskassen, og det samme skete i 2023.

Ingen penge til boligafdelinger

I 2022 var underskuddet 4,9 millioner kroner; i 2023 er det 8,3 millioner kroner. Penge som blev afsat på finansloven, så boligafdelingerne efterkom lovgivningens krav om et årsregnskab i balance. Til gengæld blev huslejen i selvstyrets boliger holdt i ro.

Naaja H. Nathanielsen er i dag naalakkersuisoq for finanser, og hun fremlagde tirsdag eftermiddag koalitionens forslag til finanslov for 2024.

Der er ikke afsat penge til selvstyrets nødlidende boligafdelinger, men det endelige underskud forventes at være afklaret inden 2. behandlingen af finanslovsforslaget på efterårssamlingen.

Læs hele artiklen i den nye udgave af Sermitsiaq: