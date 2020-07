Selvstyret dropper podning i næsen

Redaktionen Fredag, 03. juli 2020 - 17:11

På trods af at podning i både mund og næse gør coronatesten en smule mere nøjagtig, så mener landslægeembedet, at det er mere vigtigt, at folk ikke er bange for at bllive testet på grund af metoden.

- Valget har været mellem en marginalt sikrere testresultat, eller potentielt flere testede, og her er den sundhedsfaglige vurdering at mængden af testede er vigtigst. Svælgtest kan sagtens stå alene, og gør det i flere lande.

Retningslinjer for coronatests i Grønland. For borgere i Grønland Borgere med symptomer, der har haft eller har kontakt til indrejsende, vil kunne blive testet

Udvalgte patientgrupper, som ikke tilhører en risikogruppe for smitte, men som har symptomer på COVID-19 infektion, vil i begrænset omfang også blive tilbudt testning. Dette udføres som led i overvågningen af COVID-19 i Grønland For personer ankommet fra rejse Du skal gå direkte i hjemmekarantæne, når du ankommer til Grønland

På 5. dagen for din ankomst til Grønland skal du testes igen.

Børn under 12 år er undtaget for tests.

Fravælger du re-test, skal du gå i 14 dages karantæne

Du er selv ansvarlig for at bestille tid til testen i dit nærmeste sundhedscenter

Hjemmekarantænen ophører, hvis din test er negativ

Hvis du får symptomer, skal du isolere dig selv derhjemme og kontakte dit lokale sundhedsvæsen telefonisk

Problemet er hvis ikke folk vil blive gentestet efter fem dage, og samtidig ikke overholder karantænereglerne. Så stiger risikoen for smittespredning og det vil landslægen gerne undgå.

-En indrejsende som ikke lader sig re-teste og ikke overholde karantænereglerne, kan nå at smitte mange. Derfor er den sundhedsfaglige vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt at udfase næse-podningen, forklarer landslæge Henrik L. Hansen.

Coronapodningen proceduren har fået et dårligt ry på grund af næse-podningen, som for mange opleves ubehagelig.

Retningslinjer for karantæne

Selvstyret oplyser i en pressemeddelelse fredag om retningslinjer for rejsende, der kommer ind i landet og skal til destinationer uden for byer med sundhedscenter, samt rejsende til Qaanaaq og Østgrønland.

Rejsende til bygder

Skal gå i karantæne i den sidste by på rejsen, hvor der er et sundhedscenter. Karantænen skal afholdes i de nedenfor nævnte steder indtil, at der er modtaget et negativt testresultat efter podning på 5. dagen. Herefter kan rejsen fortsættes til slutdestinationen.

Rejsende til Qaanaaq skal i karantæne i Ilulissat.

Rejsende til Østgrønland der rejser via Vestgrønland, skal i karantæne i Nuuk eller i Kangerlussuaq

Rejsende til Østgrønland der rejser via Island, skal gå i karantæne straks ved ankomst til slutdestinationen.

OBS: det kan være svært at få taget en re-test på østkysten, hvorfor karantænen som udgangspunkt er 14. dage ved rejser via Island.

Rejsende til Avannaata Kommunia

Kontaktpunkt for borgere der har brug for karantænefacilitet: Vagttelefon 52 76 01

Kommune Qeqertalik

Kontaktpunkt for borgere der har brug for karantænefacilitet: Arne Sandgreen Reimer asre@qeqertalik.gl Mobil: 56 04 81

Rejsende til Qeqqata Kommunia

Kontaktpunkt for borgere der har brug for karantænefacilitet: HR-chef Johan Davidsen joda@qeqqata.gl Mobil: 48 43 22

Rejsende til Kommuneqarfik Sermersooq

Kontaktpunkt for borgere der har brug for karantænefacilitet: Krisestabssekretariatet sitcen@sermersooq.gl Mobil: 54 54 56 og 54 54 57

Kommune Kujalleq

Kontaktpunkt for borgere der har brug for karantænefacilitet: Max Heilmann Larsen mahl@kujalleq.gl Telefon dir.: +299 64 53 12

Mobil: +299 54 95 91