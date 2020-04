Selvstyret bekymret for udvidelse af jernmine

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 21. april 2020 - 17:28

Departementet for Natur og Miljø har gjort myndigheder i Canada opmærksomme på, at udvidelsen af aktiviteterne i en jernmine i landet kan få konsekvenser for eksempelvis havpattedyr ved Grønlands vestkyst. Det skriver mediet Nunatsiaq News.

Det er mineselskabet Baffinland Iron Mines Corporation, der ønsker at fordoble produktionen af jernmalm i en mine på den nordlige del af Baffin Island. Med den øgede produktion følger også en fordobling af skibstrafikken til og fra minen.

Det har skabt panderynker her i landet. I et notat, der er sendt via danske myndigheder til Canada, skriver departementet for Natur og Miljø:

Antallet af sejladser fordobles

- Jernmalmen skal transporteres ned gennem Baffin Bugt til forarbejdning i Europa, og der er alvorlige miljøpåvirkninger både i Canada og langs Vestgrønland, der vil påvirke dyrelivet i Grønland, og sandsynligvis også jagt og fiskeri, skriver departementet ifølge Nunatsiaq News.

Departementet er især bekymret for skibstrafikkens påvirkning af narhvaler, hvalros og sæler, hvis antallet af sejladser til og fra minen øges til 176 gange mellem juli og midten af september.

- Enhver fanger ved hvor følsomme narhvaler er overfor larm og skibsmotorer, står der blandt andet i notatet.