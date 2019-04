Selvstyre-selskab styrtbløder

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 29. april 2019 - 09:13

Ud af en omsætning på 1 millioner kroner er årets resultat et minus på over tre millioner kroner, hvilket er én million kroner større end året før.

Fredag blev der holdt generalforsamling i det selvstyreejede selskab Greenland Oil Spill Response A/S, der står for olieforurenings-beredskab, -bekæmpelse og miljøoprydning.

“Som forventet”

2018-årsregnskabet er ikke tilfredsstillende, konstaterer ledelsen i sin beretning, men i samme åndedrag skriver den også, at det var ”som forventet under de nuværende rammevilkår, som selskabet opererer under og den manglende interesse for kulbrinteefterforskning i Grønland”.

Således var der i 2018 kun to eneretstilladelser samt fem sovende medlemskaber.

- I 2018 har man fortsat arbejdet på sikring af selskabets overlevelse bl.a. via konvertering af midler fra Statoil fra investering til projektmidler på USD 1 mio. Dette blev desværre forsinket grundet valget i Grønland men medio november 2018 lykkedes det at få den første ud af 3 rater på ca. DKK 2.077.000 indsat på vor konto. De øvrige 2 rater falder i 2019, fremgår det af ledelsesberetningen.

Forsvarsaftale

Det afsløres også, at man sætter sin lid til, at man kan få en aftale med det danske Forsvar, hvilket endnu ikke er lykkedes.

På grund af vejret og en stram økonomi blev man i 2018 nødt til at aflyse en planlagt øvelse, som efter planen skal gennemføres senere i maj.

Ledelsen lægger ikke skjul på, at det kan være ”yderst vanskeligt at drive selskabet på et forretningsmæssigt grundlag”. Af samme grund er en aftale med Forsvaret afgørende for selskabets fortsatte drift.

Bestyrelsen oplyser, at man finder det forsvarligt at aflægge årsrapporten ”efter principperne for fortsat drift”.

Ny direktør

Selskabet fik i februar ny direktør, da Klaus Kuch Jensen overtog chefstolen efter Steen Ove Hansen. 32-årige Klaus Kuch Jensen kom fra en stilling som konstitueret afdelingschef for Licensafdelingen i Råstofstyrelsen i Nuuk. Han har en kandidatuddannelse i Internationale Udviklingsstudier.

Bestyrelsen består af formanden Steen Ove Hansen og Hanne Berthels samt Oddbjørg Varhaug Greiner.