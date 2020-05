Selvstyre-selskab får flere ben at stå på

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 11. maj 2020 - 17:46

Indtil for otte dage siden kunne Great Greenland nøjes med en beskrivelse af sin formålsparagraf, der fyldte ganske få linjer”

”Selskabets formål er på forretningsmæssigt grundlag at drive virksomhed ved indhandling, forarbejdning, forædling og salg af skind og andre produkter fra pelsdyr eller dermed beslægtet virksomhed”

Det underskudsgivende selskab kan nu kaste sig over to ny indtægtskilder, som er finansieret af Selvstyret.

Nye indtægter fra Selvstyret

Således fremgår det blandt andet af den nye og meget omfattende formålsparagraf,

at: ”selskabets produktudvikling skal endvidere foregå ved fremstilling af moderne pelse af høj kvalitet, samt fremme af uddannelse af bundtmagere og håndsyersker og anden uddannelsesvirksomhed. Uddannelsesvirksomheden forudsættes at ske i fornødent omfang ved indgåelse af servicekontrakt”

at: ”som en del af kulturformidlingen af Grønlands historie og traditioner udøver selskabet turistorienteret virksomhed eller aktiviteter forbundet hermed. De turistorienterede aktiviteter forudsættes iværksat i fornødent omfang ved indgåelse af servicekontrakt”.

Det fremgår også af meddelelsen til Det Centrale Virksomhedsregister, at det er muligt for virksomheden at udøve sin virksomhed via ”helt eller delvist ejede datterselskaber og i samarbejde med andre virksomheder”.

Underskud på 65 millioner kroner

Forarbejdning og salg af skind har igennem de seneste seks år været en dundrende underskudsforretning og kostet cirka 65 millioner kroner. Kun et enkelt år har Great Greenland formået at levere et overskud.

Great Greenland årsresultat