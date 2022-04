Selvstyre-messe skuffer deltagere

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 12. april 2022 - 11:48

Flere virksomheder er skuffede over manglende fremmøde og mener, at promoveringen har været mangelfuld.

Der var nemlig i alt kun omkring 70 fremmødte studerende til Selvstyrets jobmesse i Danmark den 26. marts i Købehavn og den 27. marts i Århus.

Grønlands Erhverv deltog på messen, og arbejdsgiverorganisationen er kommet skuffet hjem.

- Vi er selvfølgelig kede af, at der ikke kom flere. Vi har jo brugt midler til messen. Det koster omkring 15.000 kroner for at deltage, og så er der billetter og hotelovernatninger, siger sekretariatschef i GE, Karsten Lyberth-Klausen, til Sermitsiaq.AG.

Selvstyret genkender problemet. Formålet med messen er at tiltrække flere færdiguddannede grønlændere tilbage til landet. En arbejdsgruppe har lavet en evaluering af messen og lover, at de arbejder for at øge fremmødet til næste år.

- Vi tager naturligvis årets karrieremesse op til evaluering med et eksplicit fokus på, hvordan vi til næste år kan øge deltagerantallet og skabe et større udbytte for de deltagende virksomheder, siger Jørgen Jessen fra Formandens Departement. Han var med i styregruppen til årets jobmesse i Danmark.

Invitationer til studerende blev sendt for sent ud

Der var i alt 23 virksomheder, som deltog i jobmessen. Selve messen koster 10.000 kroner for virksomheder med under 10 ansatte og 17.000 kroner for virksomheder med mere end 10 ansatte.

Og det er ikke kun GE, som har været skuffet. Royal Arctic Line og Kommune Kujalleq fik heller ikke meget ud af messen.

- Selve arbejdet for messen har været okay, men man har sendt invitationer til studerende alt for sent. Derfor kom der ikke så mange, og det er selvfølgelig skuffende, siger uddannelseskoordinator i RAL, Naasunnguaq Heilmann-Semsen.

Kommune Kujalleq har også sendt deres medarbejder til jobmesse for at tiltrække studerende til deres kommune. Kommunen fik nogle CV’er med hjem, men er også tilfreds med de få fremmødte.

- Forventningen var at der ville komme "det der plejer" som ifølge andre messestande var omkring 100-200 per dag, men desværre var tallet langt under. Så vi manglede en del af de studerende, hvilket selvfølgelig var ærgerligt. Innovation South Greenland har derfor tilmeldt sig til styregruppen for næste års karrieremesse, siger udviklingskonsulent i Innovation South Greenland, Ivalo Motzfeldt.

Grønlandske huse og universiteter opfordret til at promoverer

Ifølge Formandens Departement har der altid været udfordringer med at få mange deltagere til messen. Selvstyret har blandt andet brugt lokalt markedsføringsbureau for at øge antallet af deltagere og har rykket messen til uddannelsesstederne i stedet for hoteller.

- Der er taget kontakt til Århus Universitet, Københavns Universitet og Ålborg Universitetscenter for at gøre de studerende opmærksom på messen. Vi har løbende bedt de grønlandske huse i Danmark om at promovere messen på deres hjemmesider, sociale medier og andre relevante kanaler.

- Vi har taget kontakt til Organisationen for grønlandske studerende i Danmark, Avalak, samt Den grønlandske repræsentation i København og bedt dem gøre reklame for messen over for de grønlandske studerende, oplyser Selvstyret.

Selvstyret oplyser, at der er brugt 370.000 kroner på årets jobmesse i Danmark.