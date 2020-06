Selvstyre højt til vejrs

redaktionen Søndag, 14. juni 2020 - 13:20

– Symbolpolitik!

Inatsisartut-medlemmet Pele Broberg og Partii Naleraq er ikke synderlig imponeret over den nye koalitionsaftale »Vækst, stabilitet og tryghed«, som Siumut, Demokraatit og Nunatta Qitornai underskrev 29. maj.

Og slet ikke over afsnittet om overtagelse af sagsområder fra staten: – Koalitionspartierne skal se på mulighederne for at overtage ansvaret for lufttrafikken, vejrmelding og beredskab fra staten.

Om et par uger er det 11 år siden, at dronning Margrethe i landstingssalen i Nuuk overrakte selvstyreloven til Inatsisartuts første formand Josef Motzfeldt. Med loven fulgte en liste over 33 sagsområder, som selvstyret kan overtage fra staten. Råstoffer og arbejdsmiljø til havs blev overtaget allerede 1. januar 2010, men siden er selvstyreslæden gået i stå.

– Hvad er der galt i at løbe selvstyreslæden i gang igen?

– Det handler om selve udgangspunktet. Der er forskel på, om vi som udgangspunkt er fortaler for at bevare rigsfællesskabet, eller vi som udgangspunkt er fortaler for en free association eller en anden form for overtagelse af højhedsretten over Grønland, siger Pele Broberg til Sermitsiaq.

