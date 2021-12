Selvstændighed: Grønland har viljen, Færøerne har pengene

Redaktionen Lørdag, 04. december 2021 - 09:51

At det går godt på Færøerne, kan en besøgende ikke være i tvivl om. Husene er velholdte, bilparken stor og ny. Der bygges tunneller som aldrig før, inklusive en meget omtalt rundkørsel dybt under havbunden, hvor tre tunneler mødes. Og i Tórshavn knejser prestigebyggeriet Glasir over byen, et cirkulært uddannelsesceenter opført primært af glas.

Det skriver avisen AG.

Hvis man tager GDP som målestok for velstanden, mænger færingerne sig med verdens mest velstående med godt 64.000 dollar pr. indbygger (2019), hvilket er på linje med rige lande som USA og Singapore. Tallet for Danmark er 60.000 dollar.

Færøerne har altså – i modsætning til Grønland – en økonomi, der burde gøre det muligt at løsrive sig og blive selvstændigt. Alligevel sker der ikke rigtigt noget på den front. Hvorfor?

- Det er min påstand, at det, der bremser færøsk selvstændighed i øjeblikket, er de politiske partier på Færøerne, mens der ikke i samme grad er modvilje i befolkningen, siger den færøske selvstændighedsbevægelses måske fremmeste fortaler, Høgni Hoydal, der er formand for partiet Tjodveldisflokkurin (Republikanerne), medlem af Lagtinget og tidligere medlem af Folketinget.

- Det er det politiske system, der holder os fast i den nuværende situation. Vi har i øjeblikket et landsstyre, der slet ikke går ind for selvstændighed, fortsætter han.

Færøerne regeres i øjeblikket af en koalition af Sambandsflokkurin, Folkeflokkurin og Midflokkurin.

Høgni Hoydal siger, at den store forskel på Færøerne og Grønland er, at i Grønland er partierne generelt for selvstændighed. På Færøerne er flere partier imod, og de har indtil nu haft flertal.

Eller sagt på en anden måde: Færøerne har pengene, der ville gøre selvstændighed mulig, men mangler viljen. Grønland har viljen, men ikke pengene.

- I de sidste 100 år har der været en kamp, hvor selvstændighedsbevægelsen har stået over for en meget stærk modbevægelse bestående af Sambandspartiet og til dels Socialdemokraterne, siger han. På grund af den interne splittelse ”har den færøske selvstændighedsproces været som en færøsk kædedans: To skridt frem og ét tilbage”.

