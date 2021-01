Selvmord: Vahl Rasmussen ønsker inddragende forebyggelse

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 22. januar 2021 - 11:46

Grønlands høje selvmordsrate vidner om, at Naalakkersuisuts nationale Selvmordsstrategi for perioden 2013-2019 ikke har haft den ønskede effekt.

Det mener Malene Vahl Rasmussen, Demokraatit.

Hun har sendt en forespørgselsdebat om, hvad der bør være i fokus ved Naalakkersuisuts næste nationale strategi for selvmordsforebyggelse, som skal drøftes under Inatsisartuts vintersamling i februar.

- Selvmordsraten viser os tydeligt, at vi som samfund har et stort problem. Alt for mange vælger den sidste udvej, fordi de ikke kan få hjælp. Vi er nødt til at gøre en fælles indsats for at få stoppet selvmordene. Alle gode kræfter er nødt til at samarbejde, skriver hun i en pressemeddelelse.

Alle skal byde ind

Politikeren ser gerne, at alle i samfundet bidrager til den kommende nationale selvmordsstrategi og ønsker en bred debat om emnet, så hele Grønland kan være med til at forme strategien, der skal redde liv.

TUSAANNGA – TLF. 801180, SMS 1899 Alle børn, unge og voksne, som har brug for at tale eller skrive med nogen, kan kontakte Tusaannga. Der sidder rådgivere klar til at hjælpe og rådgive dig om dine problemer, om disse så er store eller små. Ingen skal sidde alene med sine problemer. Vi hører dig. Tusaannga har åbent:

Hverdagene fra 9:00 – 22:00 (mandag – torsdag)

Weekenderne fra 16:00 – 04:00 (fredag – lørdag) og

Søndage fra 16:00 – 22:00

- Det er mit håb, at befolkning, organisationer og andre vil benytte lejligheden til også at blande sig i debatten. Selvmord er et samfundsproblem, som vi skal blive bedre til at håndtere, siger hun.

Rollemodeller, flere henvendelsesmuligheder og indsamling af viden fra pårørende er blandt disse tiltag, som Vahl Rasmussen mener, Naalakkersuisut bør fokusere på ved deres næste strategi.

Naalakkersuisoq enig

Malene Vahl Rasmussen har stillet forslag til en forespørgselsdebat om emnet til Inatsisartuts vintersamling. Emnet skal drøftes den 24. februar. I et svarnotat oplyser Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen, at Naalakkersuisut er enig i, at der skal være dialog og inddragelse af hele befolkningen ved udformningen en kommende nationale strategi for selvmordsforebyggelse.

Men også samarbejde på tværs af sektorer tænkes ind i den kommende strategi:

- Strategiens udformning og indhold skal også bygge på et bredt, tværsektorielt samarbejde. Det ved vi, skaber de gode resultater. Udover at borgere inddrages skal strategien derfor også udvikles i samarbejde med kommuner, eksperter og fagpersoner på tværs af sektorer, oplyser Martha Abelsen i sit svarnotat.