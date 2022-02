Selvmordstruede må vente tre måneder på behandling

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 03. februar 2022 - 09:45

For få besatte psykologstillinger gør, at selvmordstruede personer kan vente op til tre måneder for at komme i et selvmordsforebyggende behandlingsforløb i det psykiatriske område.

Det oplyser Naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Paneeraq Olsen (N) i et paragraf-37 svar til Demokraatits Anna Wangenheim.

- Ventetiden skyldes, at der er en del vikarer i stillingerne, lyder det i svaret.

Den lange ventetid kan resultere i, de mennesker der har brug for behandling tabes af systemet, oplyser Naalakkersuisut.

- Naalakkersuisut kan oplyse, at motivationen hos patienterne for at tage imod selvmordsforebyggende behandling falder, jo længere tid patienterne skal vente på at komme i et behandlingsforløb. Ventetid er derfor en udfordring, skriver Paneeraq Olsen i sit svar.

Hun oplyser videre, at der arbejdes på at ansætte andre faggrupper som sygeplejersker og yngre læger, der i samarbejde med psykologer og psykiatere på området kan tage forløb med patienter, så ventetiden forkortes.

Tre psykologer ansat

Naalakkersuisut har afsat lønmidler til i alt syv psykologstillinger til den samlede psykiatri i Grønland, oplyser Paneeraq Olsen i sit svar. Tre psykologer på børne- og ungeområdet og fire psykologer til voksenområdet. Derudover er der afsat penge til en børne- og ungepsykiater, fire reservelægestillinger og tre overlæger eller psykiatere.

- Departementet for Sundhed har oplyst, at der i øjeblikket er ansat én psykolog til voksenpsykiatrien. Psykologen har, udover selvmordsforebyggende behandlingsforløb, også patienter i behandling for angst og depression. l børne- og ungepsykiatrien er der i øjeblikket ansat én psykolog, hvis opgave er at varetage selvmordsforebyggende behandlingsforløb.

- Pr. 1. februar 2022 vil der være to psykologer i børne- og ungepsykiatrien, som, udover selvmordsforebyggende samtaler, vil beskæftige sig med udredning af børn og unge for psykiske lidelser. Endvidere er der indgået en aftale med en psykolog i to perioder af tre ugers varighed i 2022 til at varetage selvmordsforebyggende samtaler.

Det oplyses, at der arbejdes på at rekruttere flere psykologer i psykiatrien.