Selvmordsforebyggelse: Ny strategi skal forankres lokalt

Koden til at knække selvmordskurven i Grønland lader vente på sig. Det skriver avisen AG.

Med få undtagelser ligger det årlige antal på knap et selvmord om ugen. Sidste år var der 45 ifølge politiets statistik for 2019.

Det høje tal betyder også, at vi stort set alle kender nogen, der ved egen hjælp og vilje har valgt livet fra. Og de fleste af os har været ramt af den intense sorg, det er at miste nogen på den brutale måde.

Brug for hjælp? Tusaannga Har du brug for hjælp eller nogen at snakke med, så kontakt Tusaannga på tlf. 801180 eller via SMS til 1899.

Selvstyrets nationale strategi for selvmordsforebyggelse udløb sidste år. Oprindelig var tanken ikke at udforme en ny strategi, men i stedet lade selvmordsforebyggelsen komme ind under folkesundhedsprogrammet Inuunneritta III.

Desuden er der initiativer som Killiliisa og Den nationale Handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn, som alle sigter mod at nedbringe risikofaktorer i forhold til selvmord. Det gælder for eksempel overgreb, vold og alkoholmisbrug i barndomshjemmet.

Imidlertid er der nu alligevel udsigt til en konkret forebyggelsesstrategi mod selvmord. Det oplyser projektleder og sundhedsfaglig konsulent Tina Evaldsen fra socialstyrelsen til AG.

Hun forklarer, at man har besluttet at have en selvstændig strategi for at forebyggelsesarbejdet på selvmordsområdet blev gjort tydeligt. Samt for at sikre en kontinuerlig udvikling og målrettet indsats i årene fremover.

