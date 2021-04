Selvmordsforebyggelse: Grønland henter inspiration fra Alaska​

Redaktionen Onsdag, 28. april 2021 - 16:49

Mandag eftermiddag mødtes en række nøglepersoner indenfor selvmordsforebyggelse i Grønland og Alaska for at udveksle erfaringer.

Grønland fik på dagen mulighed for at lære mere om Alaskas arbejde med den selvmordsforebyggende indsats kaldet Alaska Native Collaborative Hub for Research on Resilience, ANCHRR.

Ved denne indsats har Alaska sat fokus på de enkelte i lokalsamfundet, som fremmer børn og unges trivsel. På den måde bliver det omkringliggende samfund, der styrker trivslen en beskyttende faktor mod selvmord.

Har du brug for hjælp? Hvis du går med tanker om selvmord eller er ked af det og har brug for at snakke med nogen, kan du få hjælp på rådgivninggslinjen Tusaannga Telefon: 80 11 80. Åbningstiderne er: Mandag - torsdag 09:00 – 22:00 Fredag 09:00 – 04:00 Lørdag 16:00 – 04:00 Søndag 16:00 – 22:00 Der er også mulighed for at få rådgivning på SMS. Her er nummeret 1899.

Og den tilgang er lovende, mener fungerende leder i Pariisa, Tina Evaldsen:

- Det har været inspirerende at lytte til erfaringer fra Alaska. Især hæftede jeg mig ved, at de har været dygtige til at inddrage befolkningen og især ældre og unge i dialogen om, hvordan vi fremmer trivsel og forebygger selvmord, siger Tina Evaldsen, fungerende leder i Pariisa i en pressemeddelelse.

Kultur som beskyttelse

Ledere i Paarisa, Socialstyrelsen, uddannelsesstyrelsen, MIO, kommuner, GU i Aasiaat og Center for Folkesundhed deltog ved det digitale møde mandag.

Ved mødet forklarer ANCHRR fra University of Fairbanks i Alaska, at forebyggelse blandt andet bunder i kulturen. Unge får muligheder for at lære om forråd og at gå på jagt, samt at gå i naturen og dermed lære om de grundlæggende værdier og traditioner, som de oprindelige folk i Alaska har.

Kultur og forskning forenes

I forebyggelsesarbejdet forenes de ældre traditioner med de nyere forskning og viden, som også benyttes ved forebyggelse.

- De har også inddraget forskningen til at dokumentere de mange gode tiltag, styrker og ressourcer, der findes i lokalsamfundene og i vores kultur. Det skal vi også være bedre til at gøre her i landet, siger Tina Evaldsen, fungerende leder af Paarisa.

Mødet og den efterfølgende opsamling og videre dialog er muliggjort af en projektbevilling fra U.S. Department of State.