Selvforsyning: Forhandlinger om Neqis fremtid

Lørdag, 26. august 2023

Driften af lammeslagteriet Neqi i Narsaq giver underskud – og har gjort det i mange år.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Det er en stor udfordring, siger Jeppe Jensen, der er direktør i KNI, som ejer Neqi.

På KNI’s generalforsamling i begyndelsen af august kunne direktøren meddele, at man netop har eftergivet Neqi gælden, så driften er stabiliseret og sikret indtil videre.

Det er ikke småpenge, der er tale om. Neqis regnskabsår, der løber fra april til april, udviste i 2022/23 et underskud på over ti millioner kroner og en negativ egenkapital på knap 133 millioner kroner.

Uholdbart underskud

- Det siger sig selv, at det er uholdbart med så stort et underskud, så allerede sidste efterår indledte vi forhandlinger med Naalakkersuisuts Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø om servicekontrakten for Neqi, siger Jeppe Jensen.

- Vi regner med, at servicekontrakten er på plads snart - og senest den 1. april næste år, når regnskabsåret slutter. Der skal skabes en bedre økonomi i slagteriet. Ellers går det ikke på den lange bane.

I den nuværende servicekontrakt har skatteyderne givet et driftstilskud til Neqi på mellem 5 og 13 millioner årligt.

- En af udfordringerne i Neqi har været, at regnskaberne i årevis ikke har været korrekte som følge af den store sag med regnskabsmanipulation i KNI. Aktiverne – bygningsmasse og maskiner – har været bogført til alt for høj en pris og uden hensyn til afskrivninger. Nu har vi styr på det, og et korrekt regnskab, som vi kan navigere efter. Så er der også et godt grundlag for forhandlingerne med Naalakkersuisut.

Mangel på lam

- En anden stor udfordring, som vi ikke kan gøre noget ved her og nu, er indhandlingen af lam. Det ligger på omkring 20.000 lam i øjeblikket, selv om slagteriet faktisk har kapacitet til 30.000. Det har vi tidligere år løst blandt andet ved at importere lammekroppe fra Island, men det kan vi ikke længere, fordi der også bliver indhandlet færre lam på Island.

Neqi beskæftiger i højsæsonen omkring lammeslagtningerne op mod 90 medarbejdere, mens den faste stab består af 30 medarbejdere. Uden for højsæsonen er de beskæftiget med udskæring og forædling af produkterne til detailhandlen.

