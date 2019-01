Selskabslov blåstempler hemmelighedskræmmeri

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 25. januar 2019 - 12:05

Det har undret flere politikere, at der skulle gå et halvt år, før offentligheden fik kendskab til, at bestyrelsesformanden for Kalaallit Airports fik hævet sit honorar fra 500.000 kroner til rekordbeløbet på 750.000 kroner.

Skrivebords-beslutning

Beslutningen om at hæve honoraret skete på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der kun var en advokat til stede, der klarede det formelle – en såkaldt skrivebordsgeneralforsamling.

Flere finder det kritisabelt, at Naalakkersuisut har holdt beslutningen skjult, men det er ikke i konflikt med selskabsloven, erfarer Sermitsiaq.AG.

Derimod kan det stride imod et politisk ønske om, at Naalakkersuisut bør føre en åben og synlig politik, hvor befolkningen har mulighed for at vide, hvad der besluttes, når det gælder selvstyreejede virksomheder, der i realiteten ejes af alle borgerne her i landet og berører rigtig mange medarbejdere.

Selskaber inddelt i tre kategorier

De 13 selvstyreejede virksomheder er inddelt i tre kategorier – alt efter størrelse.

Selskabsloven Store selvstyreejede virksomheder, der har pligt til at offentliggøre informationer til Erhvervsstyrelsens it-register defineres efter tre kriterier: Balancesummen er summen af alle aktivposter, og den skal være større end 156 millioner kroner.

Nettoomsætningen ligger over 313 millioner kroner

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret overstiger 250. Kilde: Årsregnskabs-loven paragraf 7 stk 2 og 3.

Det er således kun de absolut store, målt på balance, omsætning og antal medarbejdere, der er underlagt selskabslovens strenge krav om offentlighed.

Formanden for Naalakkersuisut kan derfor ikke i det skjulte gennemføre en skrivebordsgeneralforsamling i Royal Greenland, KNI, Royal Arctic Line og Tele Greenland, hvilket skete i sommeren 2018 for Sikuki Nuuk Harbour og Kalaallit Airports.

Det skyldes, at de fire selskaber er så store, at man har pligt til at sende en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til selskabsregistret, som alle har adgang til og dermed også pressen.

Politisk krav?

Det åbne spørgsmål er, om afsløringen af de store bestyrelseshonorarer til havnebestyrelsen og bestyrelsesformanden i lufthavnsselskabet vil udløse et politisk flertalskrav om, at Formanden for Naalakkersuisut pålægges at holde skatteborgerne orienteret via Naalakkersuisuts egen hjemmeside, hver gang der sker ændringer i en selvstyreejet virksomhed.

En anden mulighed var, at Kim Kielsen vil fjerne fremtidige mytedannelser, og selv kræve og italesætte de nye retningslinjer over for sine embedsmænd i Formandens Departement.

Det ville i givet fald have afmonteret dele af den kritik, som Partii Naleraq-politikeren Pele Broberg har fremført og fået mange positive tilkendegivelser på.