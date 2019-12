Selskab af social- og samfundsfaglige stiftet

Redaktionen Søndag, 01. december 2019 - 13:29

En gruppe social- og samfundsfaglige, samt ildsjæle har i går holdt en stiftende generalforsamling, så et selskab, Inuisa, der skal arbejde med at samle og dele viden om Grønland og grønlandske forhold, kan blive stiftet.

- Der er rigtig mange mennesker, der har kendskab til det grønlandske forhold. Om det er en læge eller en fanger, så har de viden, som de kan dele. Dem vil vi samle og skabe en portal, så al viden om forholdene kan samles, fortæller den nye formand, Markus E. Olsen.

Markus E. Olsen forklarer, at tanken om et selskab og vidensbank begyndte at spire, da socialsagerne i Tasiilaq blev gravet op af et dansk nyhedsmedie. Efter det kom frem, at der er flere sociale sager, der bliver nølet med, har den danske regering meddelt, at de vil give 80 millioner kroner til Grønland over en periode på fire år.

- Hvorfor kan grønlænderne ikke selv? Vi har ressourcer nok til at tage fat på problemerne, blandt andet som sager i Tasiilaq. Der skal selvfølgelig være plads til hjælp udefra, men det er vigtigt, at man først søger inden for landets grænser, da vi som bor her, har en bedre kulturforståelse end nogen andre. Vi vil derfor skabe en portal, der skal klarlægge, hvor store ressourcer vi har inden for alle fag, siger Markus E. Olsen.

Tværfaglig samarbejde

Han forklarer videre, at selskabet er til for alle. I selskabet skal der være et tværfagligt samarbejde, så alle med viden kan dele deres viden med alle. Samtidig vil selskabet oprette et netmedie, så al viden kan deles.

- Der skal være en portal til socialfaglige, sundhedsfaglige, psykologer, samfundsakademikere og andre faglige personer samt erfaringspersoner. Alle har viden og erfaring, vi andre kan bruge, lyder det.

Inuisas princip er at skabe debat i offentligheden, samtidig med de samler viden. Hovedbestyrelsen barsler allerede med flere debatter, som de vil arrangere i det nye år.

Inuisa opfordrer myndighederne til at tage det tværfaglige selskab med i partshøringer vedrørende beslutninger, der bliver taget.

Den nye hovedbestyrelse er:

Formand: Markus E. Olsen

Kasserer: Luvisa Kristiansen

Sekretær: Gorm G. Vold

Medlemmer af bestyrelsen:

Moses Masik

Karen Marie Nathansen

Stedfortrædere/suppleanter: