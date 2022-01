Selskab hjælper passagerer med erstatning fra Air Greenland

Merete Lindstrøm Fredag, 07. januar 2022 - 07:44

Endnu en sag om erstatning for flyforsinkelse blev afgjort i december til fordel for passageren. Det er selskabet Flypenge.dk, der har kørt sagen for den pågældende passager, og sagen er ikke enestående, fortæller direktøren.

Flypenge.dk's sager mod Air Greenland Sager i 2018: 135 Sager i 2019: 165 Sager i 2020: 9 Sager i 2021: 65 Flypenge.dk oplyser at antallet af sager i 2020, skal ses på baggrund af corona-nedlukning.

I øjeblikket har virksomheden 74 verserende sager mod Air Greenland. Det kan være at en del af passagerne omhandler samme forsinkelser, oplyser virksomheden.

Flypenge.dk beskæftiger sig med erstatningssager for flypassagerer hos alle flyselskaber og har eksisteret siden begyndelsen af 2018. Air Greenland er hverken værre eller bedre end gennemsnittet af flyselskaber, fortæller direktør Dekan Salar til Sermitsiaq.AG.

- Vi oplever, at Air Greenland ligger nogenlunde midt i feltet af flyselskaber ift. kundernes oplevelse af forsinkelser, aflysninger og håndtering af kravene om kompensation.

Retssager burde være overflødige

Det er altså ikke enestående at flyselskaber skal have et skub med på vejen i forhold til at give kunden medhold i ønsket om kompensation ved aflysninger og forsinkelser.

- På den positive side, skal det siges, at vi i Flypenge har haft en forbedret dialog med Air Greenland på det seneste, og oplevet at de lytter. Omvendt har vi stadig sager, vi må føre helt til domstolene, og det bør meget sjældent være nødvendigt da reglerne er ret klare, siger Dekan Salar.

Hos Air Greenland understreger man i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG, at dialog altid vægtes højt.

- Vi er glade for, at Flypenge.dk fremhæver, at de oplever en forbedret dialog med os, hvilket vi til enhver tid tilstræber.

Gratis at få kigget på sin sag

Air Greenland mener dog, at passagererne kan tage den direkte kontakt til virksomheden for at få hjælp ved problemer på rejsen.

- Hos Air Greenland har vi især fokus på den direkte dialog med kunden, hvorfor vi anbefaler at man kontakter vores Kundeservice direkte, for derigennem at blive vejledt bedst muligt om rettigheder ifm. aflysninger på den enkelte rejse, idet der er forskellige regelsæt afhængig af om rejsen er ind/ud af EU, eller en ren indenlands rejse i Grønland, skriver Air Greenland i sit svar.

Men der er altså flere kunder, som har haft brug for virksomheden Flypenge.dk, for at få deres erstatning fra Air Greenland.

Den EU-forordning, som gælder på området lader krav gælde i tre år, så kompensationer helt tilbage til december 2018 kan fortsat kræves. Det koster ikke noget at få flypenge.dk til at kigge på en sag og der skal kun betales for deres ydelser, hvis sagen ender med at man får erstatning, oplyser Flypenge.dk.