Selskab bag vandeventyr konkurs

Idéen bestod i at lave isskosser om til vand på flaske og sælge det som noget af det reneste kildevand i verden under navnet Arctic Ice Cap Water.

Men nu er selskabet bag vandprojektet under konkursbehandling, fremgår det af hjemmesiden konkurser.dk.

Selskabet Iluimeq hed tidligere Arctic Ice Cap Water, og det er begæret konkurs 24. marts.

Kurator er advokatfirmaet Malling & Hansen Damm, og advokatfirmaet oplyser, at Iluimeq ikke har indleveret årsregnskaber, som det skal, og derfor har Erhvervsstyrelsen beordret Iluimeq opløst.

Der er ingen aktiver i selskabet, men der er anmeldt et krav. Derfor er det taget under konkursbehandling, lyder det fra advokatfirmaet.

Licens bortfaldet

Naalakkersuisut havde givet Iluimeq tilladelse til at indsamle isfjelde i Diskobugten, som blev fragtet til Danmark og tappet på flaske. Til gengæld skulle Selvstyret modtage royalties for det solgte kildevand.

Den licens er nu bortfaldet:

- Eftersom det er et krav, at virksomheder med licenser til at udnytte vand kommercielt ikke er under konkursbehandling, kunne Iluimeq ikke længere opretholde retten til at være indehaver af en sådan licens. Licensen bortfaldt derfor december sidste år, skriver Departementet for Erhverv i en mail.

Manden bag fortsætter i nyt projekt

Selvom Iluimeq er lukket og slukket, så fortsætter manden bag, Peder Pedersen, arbejdet med salg af kildevand i et nyt selskab.

Peder Pedersen var tidligere direktør i Iluimeq, og han oplyser til Sermitsiaq.AG, at han er i gang med nye projekter:

- Greenland Ice Cap Water har på Greenland Water Bottling`s vegne søgt om rettigheder til at hente vand og is, med planer om at tappe i Ilulissat, skriver Peder Pedersen.