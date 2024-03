Selskab bag entreprenørmaskiner opkøbt

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 08. marts 2024 - 10:30

Semler Gruppens opkøb af H.P. Entreprenørmaskiner, der har et datterselskab her i landet, skal godkendes af konkurrencemyndighederne, før handlen falder endeligt på plads.

Med opkøbet vil Semler Gruppen få et nyt fokus på at kunne levere maskiner til entreprenørbranchen. I forvejen er koncernen kendt for salg af personbiler og landsbrugsmaskiner.

Service-afdeling

Hans Peter Pedersen stiftede tilbage i 1981 H.P. Entreprenørmaskiner, der importerer entreprenørmaskiner, og virksomheden har via H.P. Entreprenørmaskiner Grønland A/S en service og montør-afdeling i Nuuk.

- H.P. Entreprenørmaskiner er en stærk og veldreven forretning med dybdegående ekspertise inden for entreprenørmaskiner. Opkøbet giver os et optimalt fundament for at etablere os i branchen og via vore kompetencer og størrelse levere en endnu bedre service til kunderne, siger Semler Gruppens administrerende direktør Ulrik Drejsig i en pressemeddelelse.

Det fremgår af H.P. Entreprenørmaskiners hjemmeside, at Preben Bach er distriktschef for Grønland og Færøerne, mens produktchefen i Grønland er Kurt Hansen.